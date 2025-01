El Dakar se largó hoy en Arabia Saudita y tiene a un rosarino: Osman Anuar

Y ahí estará Anuar, el que después de intentar muchos años la soledad del cuatriciclo y casi no contarla en un accidente que tuvo en Tucumán, empezó a incursionar en otro tipo de vehículos y como navegante. En esa función se fue especializando por los caminos de Argentina, Chile y España, hasta que le tocó, casi sin proponérselo, correr este año nada menos que el Rally de Marruecos, la última fecha del Mundial de rally raid con los grandes pilotos que también estarán en el Dakar.

Ahí, a bordo de un Side by Side o UTV, esos vehículos que le fueron ganando la pulseada a los cuatri al punto de sacarlos definitivamente del Dakar ( y también que fueron alternativas más baratas que los autos), no solo compitió por primera vez navegando al español Fidel Castillo, sino que se anotaron como ganadores de la última etapa, algo inédito para un piloto rosarino.

Y no sólo eso, tres semanas después a este piloto de Rosario que se aventuró a Europa para intentar crecer, le llegó la noticia de que correría el Dakar. Un sueño, sin dudas. Pero qué mejor que lo cuente el mismo Anuar, poco antes de embarcar hacia Arabia Saudita en un vuelo charter desde Barcelona.

Los inicios y el currículum de Osman Anuar

En sus inicios, Anuar incursionó en cuatri pero después del palo en Tucumán en 2017 y de una larga recuperación, el rosarino tomó otro rumbo. "Desde el 2018 traté de correr todo lo que pude en el campeonato de rally raid de navegación de Canav (Campeonato Argentino de Navegación), después incursioné en el rally, el Mar y Sierras, el general, el argentino, tratando siempre de aprender y crecer".

"En 2022 fue mi primera incursión en el exterior y participé del Rally Codasur en Uruguay, que me fue muy bien", siguió contando el piloto rosarino. "Y en 2023 me llamaron de Chile para correr en Cross Country y me fui para ahí, viajando un poco más y compitiendo tanto en el país vecino como en Argentina. Fui subcampeón en la categoría T3.1 en el Canav, junto a Omar Gándara. Después con Ezequiel Castañón fui segundo también en el Rally Mar y Sierra en RC5".

Y yendo más a la actualidad, Anuar contó que "el año pasado me surgió una posibilidad de viajar a España y me costó mucho irme porque había hecho un sacrificio muy grande para correr en el nivel que estaba, pero sabía que se me podían abrir puertas. Así que dejé muchas cosas en busca de mi sueño, que siempre fue correr el Dakar".

La experiencia europea, Marruecos y el Dakar al final del camino

"Un día me contacté con Laureano Grigera (un argentino, de Pinamar, instalado en España), un navegante profesional, para ver si él me contactaba con alguien que pudiera navegar y justo me dice que buscaba uno para su hijo Juan Manuel, de 15 años. A ellos les estoy eternamente agradecido, porque me abrieron las puertas del rally en Europa", relató emocionado.

"Y en la primera de las tres carreras que corro con Juanma, en Granada, ya hicimos podio. Y ahí, en esa carrera me presentaron a Fidel Castillo, con el que voy a estar corriendo el Dakar", describió esa sucesión de hechos increíbles que lo catapultaron a Arabia Saudita.

¿Y cómo fue el camino al Dakar? "Fidel corría el Europeo de cross country y dos o tres semanas después que nos conocimos me envió un mensaje para saber si estaba disponible porque se había quedado sin copiloto. Así que ahí nomás nos fuimos a correr el Rally de Marruecos, un salto inmenso en mi carrera".

Claro, el Rally de Marruecos es la última fecha del campeonato mundial de rally raid "y fui sin que nos conozcamos con Fidel. Tuvimos un prólogo de prueba y nos fue bien. De ahí vinieron las cinco etapas, muy duras, y fue una gran experiencia con un final de locos".

La primera etapa ganada de un rosarino en el Mundial

"La primera etapa fue buena, normal. La segunda ya nos conocimos mejor y metimos un segundo puesto, que fue algo increíble. En la tercera tuvimos inconvenientes que sobrellevamos bien. En la cuarta largamos muy atrás y debimos comernos el polvo de los vehículos de adelante, pero fuimos pasando muchos. Y en la quinta fue la más importante y la pudimos ganar". dijo con alegría.

Anuar puntualizó que "eso fue inolvidable para mí. Te imaginás que fui el primer rosarino en ganar una etapa de una rally raid mundial. No podía pedir más en mi debut en un Mundial, fue increíble, una felicidad enorme".

"Unos quince o veinte días después de Marruecos recibo la confirmación de Fidel de que íbamos a ir juntos al Dakar, así que te imaginás la alegría para mí y para mi familia. Es un camino que hice solo, desde abajo y llegar a cumplir este sueño es fantástico. Porque es el sueño de muchos pilotos y por eso me siento un privilegiado de poder cumplirlo", señaló con orgullo.

El orgullo del piloto rosarino

El piloto rosarino acotó: "Muchos quieren participar en el Dakar y no pueden hacerlo, así que cómo no voy a estar feliz de correrlo, de vivir esta experiencia. No va a ser nada fácil, habrá tres etapas muy duras iniciales, así que haremos todo para llegar al final y recibir la medalla Finish, que sería el trofeo más preciado para mí".

"Saber además que seré el único rosarino y santafesino en la competencia me llena de orgullo, y espero dejar a mi ciudad y a mi provincia en lo más alto posible en este Dakar que es mítico sin dudas", agregó con énfasis.

"Me fui de Argentina dejando todo, familia, amigos, mi comercio, pero el esfuerzo vale la pena. Es increíble llegar a estar cerca de los grandes pilotos, como Sebastian Loeb o Carlos Sainz, como me pasó en Marruecos, es algo de no creer. Feliz y agradecido a mi familia porque siempre me apoyaron. Ahora me toca darlo todo y disfrutar lo que espero sea el primero de muchos Dakar".

Los 27 argentinos que participarán en el Dakar 2025:

Motos

47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

100 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future, moto eléctrica

Autos

216 – Juan Cruz Yacopini (OVERDRIVE RACING)

Challenger

301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

308 – David Zille / Sebastian Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

314 – Facundo Jaton (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic