Cuffaro: "Hicieron tiempo de una forma descarada"

El empate sin goles ante Deportivo Armenio dejó cierto enojo por el exagerado tiempo que hizo el equipo visitante, algo que claramente repercutió de forma negativa para las aspiraciones del local. Esto sumado a que el árbitro Juan Ledo permitió que se ocurriera una y otra vez. Ariel Cuffaro Russo, entrenador de Central Córdoba, no ocultó su disgusto ante esta situación. "Terminamos con cinco amonestados por protestar y los que hicieron tiempo y no quisieron jugar fueron ellos. Parece que se beneficia al que no quiere jugar". Más allá del trago amargo por no poder conseguir los tres puntos en casa, el DT rescató el trabajo de sus dirigidos.

En cuanto al arbitraje, Cuffaro Russo dijo que fue perjudicial para su equipo, principalmente por la cantidad de interrupciones que hubo: "De los fallos no quiero hablar mucho, de hecho a lo mejor el penal ni lo vio. Lo que te pone mal es que hagan tiempo de forma descarada. Este tipo de cosas te frenan y te complican el partido".

Y continuó: "Son cosas que te impacientan. Cuando estás en tu mejor momento, el arquero siente un mínimo golpe, se saca los guantes y se tira al piso. Si queremos un fútbol cada vez más profesional, los árbitros no pueden permitir este tipo de situaciones".

Analizando la propuesta de juego que presentó Deportivo Armenio, el entrenador del conjunto de Tablada opinó que la visita se llevó del Gabino Sosa lo que vino a buscar. "Ellos hicieron lo que más les conviene. Presentaron un buen planteo y nos esperaron atrás. Además tienen jugadores de experiencia (como su hijo Cristian, ex charrúa y segundo marcador central), que se agrupan bien en el fondo y que trabajan bien. Decidieron apostar por la contra. Igual, nosotros tuvimos nuestras situaciones, no es que no les llegamos. Distinto es si no les hubiéramos generado nada. Además, hay que decir que el arquero de ellos fue la figura. De alguna manera, eso significa que hicimos las cosas bien", finalizó el técnico sobre las chances de Córdoba en el magro 0 a 0 como local. El balance final es agridulce.

"Se complica cuando se meten tan atrás"

Alfredo Resler brindó seguridad y fue quien contagió al equipo con el empuje necesario para ir por la victoria. El Colo habló sobre el planteo defensivo del rival aunque se fue conforme por lo que dio Córdoba: "Armenio es un equipo que no juega a nada. Por algo está donde está. Estos equipos nos cuestan porque vienen a hacer tiempo. Encima los árbitros ayudan a que pase. Me voy tranquilo porque hicimos un buen partido. Me voy con un sabor amargo, pero está claro que no todos los partidos se pueden ganar".

Respecto del próximo partido, ante Urquiza, Resler expresó: "Va a ser un partido muy difícil pero nosotros vamos a ir a ganarlo. Necesitamos los puntos", finalizó.