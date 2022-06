Cristian Lema, expulsado de Newell's, ironizó: "La figura del partido fue el árbitro Trucco"

"Una vergüenza lo que cobró con mi expulsión, ¿como no voy a estar caliente? La verdad, la expulsión que me aplicaron fue propia de algunos, el árbitro y los del VAR, que nunca jugaron al fútbol", siguió cuestionando con dureza el defensor nacido en la ciudad chubutense de Puerto Madryn hace 32 años.

Lema describió que en la jugada de su expulsión fue "de frente a la jugada (contra Jalil Elías), Le trabo la pelota al jugador de San Lorenzo. No fui de costado, porque entonces sí hubiese sido expulsión".

"Pero así San Lorenzo se llevó el empate que vino a buscar y nosotros perdimos dos puntos muy valiosos de locales. Pero insisto, el árbitro fue una locura lo que cobró. Me dijo que me echó por la forma en que me tiro y no por la infracción", cerró lleno de fastidio el ex Belgrano, de Córdoba.

"Las decisiones del árbitro fueron muy dudosas"

El DT de Newell's. JavierSanguinetti, consideró que las decisiones que adoptó el árbitro “fueron muy dudosas” a partir de la intervención del VAR. “El penal no es penal, pero sí es infracción. El rival (por Gattoni) desacomoda con el brazo (a Panchito González) claramente fuera del área y eso ameritaría una expulsión por último recurso. Y lo de Cristian (Lema, que pegó una patada) no fue una situación como para tarjeta roja”, planteó.

“Nosotros tendríamos que haber tenido un poco más de paciencia y de filtrado de pases para intentar vulnerar ese vallado defensivo que puso San Lorenzo”, sostuvo el entrenador leproso.

¡El VAR salvó al Ciclón! Silvio Trucco había expulsado a Gattoni por un supuesto penal, pero el mismo árbitro revisó la jugada y anuló ambas decisiones.

Sanguinetti dijo que “no es malo el resultado” conseguido por Newell’s, ante las distintas circunstancias que se dieron en el partido, entre otras el hecho de la expulsión de Cristian Lema. “Tuvimos la convicción de ir a buscar el triunfo hasta el último minuto con diez jugadores”, destacó el entrenador rojinegro.

“Tuvimos algunas aproximaciones, no muy claras, pero sí la convicción de ir a buscar el triunfo hasta el último minuto con diez hombres. En el final contamos con dos situaciones muy claras, una en el palo y la otra que termina sacando Torrico”, dijo.

"EL PENAL NO ES PENAL, PERO SÍ ES INFRACCIÓN", afirmó Sanguinetti en conferencia de prensa tras el partido.

“En líneas generales, con un hombre de menos y yendo siempre fue al frente, no es malo el resultado”, añadió.

El entrenador aseguró que no pensaba que “el rival iba a estar tan metido atrás. No era fácil tener siempre diez hombres por detrás de la línea de la pelota”. De todos modos, resaltó que la lepra mantuvo siempre la “paciencia” y eso les permitió que San Lorenzo recién dispusiera de “la única situación de tiro al arco a los 51 del segundo tiempo”, por intermedio de Cerutti.