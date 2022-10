Coronel Aguirre inauguró el estadio Ezequiel Lavezzi ante más de 12 mil personas

Los vestuarios, un lujo. El camarín del equipo de Los Amigos del Pocho, con las camisetas prolijamente colgadas, y canastas con frutas y servilletas para el antes y el después. No faltó nada.

Placas que no podían faltar. El Concejo y la intendencia de Villa Gobernador Gálvez, y la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe homenajearon al club que cumplió 98 años.

La fiesta de los rojiverdes fue digna para resaltar, no tuvo ninguna fisura y las familias disfrutaron de un día inolvidable que quedará marcado a fuego por toda la ciudad de Gálvez.

La ansiedad de los seguidores para conocer la nueva obra comenzó bien temprano en la adyacencias de la cancha, las colas de varias cuadras fue impresionante y recién a las 15 pudieron ingresar.

diegoooooo.jpg La emoción de Diego Lavezzi. El presidente de Aguirre habló a pura emoción. “Es un día muy feliz para nuestro barrio y nuestra ciudad. Todo es exclusivo del Pocho”, dijo rodeado de la familia y amigos.

El intendente Alberto Ricci, autoridades de la provincia y directivos del club descubrieron las plaquetas por la inauguración.

Con un estadio a full, Diego Lavezzi le dio la bienvenidas a toda la concurrencia. “Todo esto es puro y exclusivo del Pocho. La cancha de Aguirre es una realidad. Es el día más feliz de mi vida y lo quiero compartir con todos ustedes, mi familia y mi madre (Dora)”.

El ingreso de los campeones del Molinas fue uno de los momentos más emotivos y todo el pueblo del Coronel se levantó para rendirle un sentido homenaje, como también las diferentes categorías del club que dieron la vuelta olímpica a la cancha, incluidas las mujeres del fútbol femenino.

Después llegó el partido entre los amigos del Pocho y la primera dirigida por Marcelo Vaquero, quien conducirá al equipo en el próximo Regional Amateur.

Pochoooooo.jpg Tenía que ser con el gol del Pocho. El árbitro rosarino Saúl Laverni cobró penal y por supuesto el Pocho Lavezzi fue encargado de la ejecución, convirtiendo el único gol de una tarde inolvidable.

Junto al Pocho estuvieron el Pipi Romagnoli, el Pitu Barrientos, la Gata Fernández, Germán Herrera, Gabriel Loeschbor, el Galgo Gutiérrez y Pablo Migliore entre otros. El partido finalizó con el triunfo de Los Amigos del Pocho y el único tanto lo anotó Lavezzi en el segundo tiempo con un tiro penal.“No podía faltar a la fiesta de un amigo como es el Pocho, estoy muy sorprendido por la magnitud de la obra y quiero felicitar a todo Coronel Aguirre”, dijo el Chaqueño Herrera.

Por su parte, Gastón Fernández también se refirió a la inauguración. “Estoy feliz por mi amigo Ezequiel, por su gente y por la inmensa obra que se realizó en una zona muy futbolera”, destacó el ex jugador de River y Estudiantes.

A su vez Luciano Alemani, técnico campeón en el 2006 y quien hizo dupla técnica con Henry Zanello, describió este momento como único. “Todo este marco es inigualable, lo de la gente de Aguirre es maravilloso y ahora podrán disfrutar de su cancha propia. Cuando estuvimos al frentes del plantel campeón siempre jugábamos de visitante pero con los hinchas del Coronel siempre fuimos locales en donde nos tocaba jugar”, sostuvo muy emocionado.

En tanto Fabián Barrientos, ex técnico campeón en el 2009, expresó: “Estoy muy feliz por lo que está viviendo el querido Coronel Aguirre . Pude ser campeón acá y todo este momento es muy hermoso. Me pude reencontrar con varios ex jugadores, amigos de la infancia y de las familias que siempre nos alentaron cuando dirigía”, aseveró Barrientos.

Los medios dijeron presente en gran número, pudieron trabajar de la mejor manera por el gran trabajo de los encargados de prensa y el evento estuvo comandado por Juan Acosta y Ariel Bulsicco.

La fiesta finalizó a todo ritmo con diferentes bandas musicales que le pusieron color y calor a un día histórico para el Coronel.