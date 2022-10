Coronel Aguirre sale a pelear el segundo round en el Regional Amateur

Ambos equipos vienen, desde el aspecto deportivo, con realidades distintas. Los de Villa Gobernador Gálvez llegan entonados por el triunfo conseguido el domingo pasado por 1 a 0 en el Ezequiel “Pocho” Lavezzi ante Atlético San Jorge, mientras que los verdinegros no solamente empezaron con el pie izquierdo en este torneo donde perdieron 3 a 0 como visitantes contra los uruguayos, sino que el jueves pasado quedaron eliminados de los cuartos de final del torneo clausura de la Liga Cañadense al caer 2 a 0 contra Atlético Carcarará en Las Rosas.

Pero el Coronel no debe relajarse porque sabe que por el formato del torneo, que son solamente cuatro partidos en la fase de grupos, una derrota sería determinante para la clasificación. El Kemmis es un equipo que se hace fuerte en su casa y por eso fueron campeones del torneo Apertura de la Liga Cañadense. Tiene jugadores como el ex Newell’s Esteban Radice y los ex Central Misael Laborde y Cristian Pontillo con mucha jerarquía para este tipo de competiciones.

Aguirre por su parte deberá ser un equipo paciente si quiere sumar de a tres en Las Rosas. Vaquero pondrá en cancha a los mismos once soldados que le ganaron a Atlético San Jorge ya que finalmente el autor del gol del partido del domingo, Joel Nicolás Rojas, se recuperó de un cuadro febril y será de la partida.

El representante de la Asociación Rosarina tendrá un partido especial esta tarde. No solamente porque un triunfo lo dejará muy bien posicionado de cara a la clasificación, sino porque cumple 150 partidos en los torneos del interior desde que debutó el 21 de enero de 2007 con una derrota por 2 a 1 ante Alumni de Casilda, en Gomara.

PROBABLES FORMACIONES

Williams Kemmis: Esteban Lecuima; Lautaro Sellos, Marcos Capocetti, Alexis Blanco y Fernando Giménez; Alejo Porchietti, Lucio Balanzino, Cristian Pontillo o Diego Rocha y Lorenzo González; Esteban Radice y Federico César o Misael Laborde.

DT: Pablo Franquelli

Coronel Aguirre: Julián Cardozo; Pablo Carreras, Agustín Biñale, Brian Urquiza y Joel Nicolás Rojas; Ismael Carrizo, Juan Martín Vivas, Javier Fernández y Germán Tarnavassa; Agustín Lavezzi y Lucas Manochi.

DT: Marcelo Vaquero

Arbitro: Jorge Martínez

Estadio: Williams Kemmis