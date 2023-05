Copa Sudamericana: Newell's puede clasificar en la próxima

Los goles de Audax , que fue siempre superior a un endeble Blooming , fueron obra de Gonzalo Sosa (45') y Gonzalo Ríos (66'). Y de esta manera no sólo alcanzó a Santos, sino que hoy lo supera en el segundo lugar por diferencia de gol.

El próximo miércoles 24 de mayo, a las 21 horas jugarán en Rancagua Audax Italiano y Santos. Y posteriormente lo harán Blooming y Newell's desde las 23. Si en primer turno empatan, si el equipo de Heinze gana habrá asegurado el primer puesto por los 7 puntos que les sacaría a ambos, con 6 por jugar, y por ende lograría la clasificación directa a los octavos de final. Y si hay un ganador en aquel partido, si Newell's vence habrá asegurado de mínima la clasificación a la fase previa a octavos ante uno de los terceros de los grupos de la Copa Libertadores.

Si Newell's no gana no logrará la clasificación en ninguna de las modalidades, más allá de cómo salgan a primera hora en Rancagua. Pero está claro que tendrá una gran chance en Santa Cruz de la Sierra, una cancha donde además no se sufre la altura, de poder pasar de ronda antes del final de la fase de grupos, ante un rival además casi eliminado.