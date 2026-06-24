Copa Santa Fe: Central Córdoba le gana a Central Argentino de Fighiera en barrio Tablada

El Charrúa venció al Lobo 1-0 con tanto de Franco Fernández y clasificó para la siguiente etapa de la Copa Santa Fe. Leones FC derrota a Atlético San Jorge 1-0

Copa Santa Fe. Central Córdoba recibe al Lobo de Fighiera en barrio Tablada. En la ida igualaron 0-0 (foto)

Copa Santa Fe. Central Córdoba le gana al Lobo de Fighiera 1- 0 en barrio Tablada. El juvenil Santiago Flores volvió a ser tenido en cuenta en el once titular.

Central Córdoba iguala ante Central Argentino de Fighiera (0-0), en el partido revancha de la tercera etapa de la Copa Santa Fe . El encuentro de ida disputado en Fighiera finalizó sin goles. A las 20, en el estadio Antonio Di Giacomo de Arroyo Seco, Leones FC recibe a Atlético San Jorge. En el partido de ida igualaron 0-0.

Con un equipo alternativo, el Charrúa se presentó en barrio Tablada para afrontar el segundo encuentro de la tercera etapa ante Central Argentino de Fighiera por el certamen provincial.

Desde el inicio, el local trató de tomar el control del partido con la movilidad de sus mediocampistas como el caso de Santiago Flores, quién volvía al equipo titular después de mucho tiempo.

Con el correr de los minutos, el trámite se hizo parejo, se jugó en la zona media y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos. A los 5', avisó el dueño de casa con el cabezazo de Franco Fernández que salió muy cerca del palo derecho. Después se prestaron el balón.

>> Leer más: De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Sobre los 37', el Charrúa llegó con el zapatazo de Pfarherr desde afuera el área y el balón pasó muy cerca del travesaño. Y a los 39', Pancho Duré mandó un centro al corazón del área y Franco Fernández de arremetida remató y el tiro salió desviado.

El final de la primera etapa llegó, Córdoba fue un poco más que Central Argentino, pero no se sacaron ventajas y el 0-0 estuvo bien.

Sialle movió el banco

En el complemento

Leones FC recibe a Atlético San Jorge

En el Estadio Antonio Di Giacomo, el equipo de la familia Messi se presenta ante Atlético San Jorge, en el cotejo revancha correspondiente, a la tercera etapa del torneo provincial.