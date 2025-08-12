La Capital | Ovación | Copa Libertadores

Regresa la Copa Libertadores: el cronograma completo de los octavos de final

Cuatro equipos argentinos pelearán por llegar a la gran final del próximo 29 de noviembre en Lima. En esta nota, día y horario de cada llave

12 de agosto 2025 · 14:40hs
La Copa Libertadores contará con la presencia de cuatro equipos argentinos en los octavos de final.

Este martes por la noche regresa la Copa Libertadores con los primeros cruces de los octavos de final, tras el receso de mitad de año. Vélez, Racing, Estudiantes y River son los únicos equipos argentinos que continúan en carrera por el máximo título continental a nivel clubes, el cual no obtiene un conjunto albiceleste desde 2018.

Las llaves de la primera instancia de playoffs tienen duelos apasionantes, los cuales se definirán con partidos de ida y vuelta, sin ventajas por anotar goles de visitante. El primero en jugar será el Fortín, que viajó a Brasil para enfrentar a Fortaleza.

A su vez, la Academia también jugará esta noche, pero unas horas después. El equipo de Gustavo Costas tendrá enfrente a Peñarol, que viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y será local en el estadio Campeón del Siglo.

Por otro lado, el Pincha tendrá que visitar ante Cerro Porteño en Asunción este miércoles, mientras que el Millonario saltará a la cancha recién el jueves, en la misma ciudad, para enfrentar a Libertad.

A medida que avancen las instancias, los equipos irán en búsqueda de la “gloria eterna”, hasta definir a los dos finalistas que se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, sede recientemente confirmada por la Conmebol.

Copa8.jpeg
Botafogo, último campeón de la Copa Libertadores, buscará defender el título.

Llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Ida

Martes 12 de agosto

19:00 - Fortaleza vs. Vélez (Arena Castelão)

21:30 - Atlético Nacional vs. Sao Paulo (Atanasio Girardot)

21:30 - Peñarol vs. Racing (Campeón del Siglo)

Miércoles 13 de agosto

19:00 - Cerro Porteño vs. Estudiantes (La Nueva Olla)

21:30 - Flamengo vs. Internacional (Maracaná)

Jueves 14 de agosto

19:00 - Botafogo vs. Liga de Quito (Olímpico Nilton Santos)

21:30 - Libertad vs. River (Defensores del Chaco)

21:30 - Universitario vs. Palmeiras (Monumental, Lima)

Vuelta

Martes 19 de agosto

19:00 - Vélez vs. Fortaleza (José Amalfitani)

21:30 - Sao Paulo vs. Atlético Nacional (Morumbí)

21:30 - Racing vs. Peñarol (Cilindro de Avellaneda)

Miércoles 20 de agosto

19:00 - Estudiantes vs. Cerro Porteño (UNO - Jorge Luis Hirschi)

21:30 - Internacional vs. Flamengo (Beira Río)

Jueves 21 de agosto

19:00 - Liga de Quito vs. Botafogo (Rodrigo Paz Delgado)

21:30 - Palmeiras vs. Universitario (Allianz Parque)

21:30 - River vs. Libertad (Monumental, Buenos Aires)

