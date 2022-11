Copa Argentina: en qué instancia se puede dar el clásico entre Central y Newell's

Newell’s debutará en 32vos de final con un equipo de la primera C. Puede ser Claypole o Real Pilar. Si el Tambero no se adjudica el reducido será rival de los leprosos ya que ingresará por haber terminado tercero en la tabla acumulada de la temporada 2022 de la C.

Este sábado Claypole se mide en semifinales ante Midland a partido único y si gana enfrentará en la final a Argentino de Merlo o Deportivo Laferrere.

Pero si el Tambero obtiene el reducido, ingresa como campeón y en ese caso enfrentará a Banfield. Por lo cual liberará un cupo en la tabla acumulada y el rival de Newell’s sería Real Pilar.

Vale destacar que los rojinegros no tienen antecedentes oficiales contra ninguno de estos equipos.

Mientras que Rosario Central tendrá su estreno ante Central Norte de Salta. Los canallas tienen varios antecedentes ante los salteños en los viejos nacionales con una gran ventaja en el historial ya que se enfrentaron 8 veces y los auriazules nunca perdieron ya que obtuvieron siete triunfos y una sola vez repartieron puntos.

En el Nacional 1974, Central ganó 2 a 0 en Salta (Mario Kempes y Eduardo Solari) y 2 a 1 en Salta (Carlos Aimar y Aldo Poy). En 1977 se impuso 3 a 1 de visitante (dos goles del brasileño Jair de Jesús Pereira y Víctor Manccinelli) y 4 a 1 en cancha de Newell’s (tres de Oscar Palavecino y Osvaldo Potente). En 1982 lo goleó 6 a 0 en el Gigante (Alfredo Killer, Walter Maladot, Gerardo González, Eduardo Delgado, Héctor Chazarreta y José “Toti” Iglesias) y le ganó 1 a 0 en cancha de Gimnasia y Tiro (Chazarreta), mientras que en 1984 igualaron 1 a 1 en el estadio de Central Norte (Jorge Balbis) y los canallas ganaron 2 a 0 en el Parque, ya que tenían su cancha suspendida, con dos goles de Jorge Taverna.

Los rojinegros en caso de avanzar enfrentarían en 16vos de final al ganador de la llave entre Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras en que 8vos de final puede jugar con Tigre, el campeón del torneo complemento de Primera “D” (Defensores de Cambaceres o Centro Español), San Lorenzo, Sarmiento de Resistencia, Platense o Defensores de Belgrano.

En tanto, los auriazules si pasan a los salteños jugarían en 16vos con el que triunfe en la serie entre Sarmiento de Junín y Chaco For Ever, mientras que en 8vos los posibles rivales son: Arsenal, Villa Mitre de Bahía Blanca, Godoy Cruz o el campeón del reducido de Primera B (Defensores Unidos o Villa San Carlos).

LAS 32 LLAVES DE LA COPA ARGENTINA 2023