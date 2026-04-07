Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

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A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
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Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
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Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
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Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
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Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
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Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
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Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
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Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"
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Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
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La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
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De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris
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Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
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La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
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Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
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Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta
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El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
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Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa