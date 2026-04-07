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Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

El futbolista, que debutó como profesionalmente en Newell's, colaboró con una marca reconocida de anime y sacó a la venta camisetas, buzos, remeras y más.

7 de abril 2026 · 14:47hs
Lisandro Martínez posando con una remera de su nueva colección de ropa

Lisandro Martínez posando con una remera de su nueva colección de ropa

Lisandro Martínez se asoció con Crunchyroll para lanzar una colección cápsula de edición limitada inspirada en el anime. La iniciativa del campeón del mundo con la selección argentina conecta dos universos con millones de seguidores: el fútbol y la cultura otaku.

La marca anunció la colaboración junto al futbolista entrerriano, reconocido fan del género. La indumentaria ya está disponible a través de la tienda oficial de Crunchyroll.

La línea incluye seis prendas principales y accesorios que combinan la estética del anime con la identidad del defensor argentino. Entre los productos se destacan camisetas, buzos con capucha, sudaderas, medias y bufandas.

Algunas piezas incorporan el apodo "The Butcher" (El Carnicero) con el que los hinchas identifican a Martínez, mientras que otras presentan ilustraciones animadas del defensor.

Lisandro Martinez Crunchyroll.jpg

La colección toma como referencia la carrera del jugador, sus raíces en Argentina y su presente en el Manchester United, además de su estilo de juego intenso que lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional.

>> Leer más: El insólito episodio que vivió Lionel Scaloni: un infiltrado lo increpó en la conferencia de prensa

"Me encanta esta colaboración porque me permite mostrar un lado diferente de mí", afirmó el defensor argentino. "En la cancha vivís el juego con tanta intensidad que terminás transformándote, como los personajes de anime".

El futbolista también destacó el valor de su apodo: "El Carnicero nació de los fans, y esta colección es una gran forma de conectar con ellos".

Mientras avanza con este lanzamiento, Martínez continúa con la recuperación de una lesión que lo mantiene fuera de las canchas. El objetivo del defensor es volver antes del cierre de la temporada, de cara a lo que será el Mundial en Norteamérica.

crunchyroll-lisandro-martinez
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