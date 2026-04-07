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Autopista Rosario-Buenos Aires: corte total en el ingreso a la ciudad por una manifestación

Organizaciones sociales replican protestas que se desarrollan en todo el país. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial se encuentran realizando desvíos

7 de abril 2026 · 12:14hs
La Agencia Provincial de Seguridad Vial hace desvíos en la autopista Rosario-Buenos Aires.

Foto: APSV

La Agencia Provincial de Seguridad Vial hace desvíos en la autopista Rosario-Buenos Aires.

El ingreso a la ciudad por la autopista Rosario-Buenos Aires se encuentra totalmente cortado este martes debido a una manifestación de organizaciones sociales, que reclaman luego de que se anunciara la finalización del programa Volver al Trabajo. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se encuentran realizando desvíos para que el tránsito no se vea resentido.

Distintas organizaciones sociales realizan un reclamo que se desarrolla en todo el país y que, en Rosario, se lleva a cabo en el ingreso que la ciudad tiene desde la autopista que la conecta con Buenos Aires. Se estima que esté cortada, al menos, hasta las 13.30.

Para tránsito pesado, los desvíos se están realizando por la ruta nacional A012, mientras que los vehículos livianos son desviados por el acceso a Circunvalación. Desde la APSV pidieron "respetar las indicaciones".

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Nueva manifestación

La protesta sobre la autopista es la segunda en una semana en Rosario por la finalización del programa Volver al Trabajo. El martes pasado, organizaciones sociales montaron su reclamo frente a la delegación de Ansés Rosario, en Sarmiento y Rioja.

Según advierten, el recorte tiene un impacto importante en la ciudad, donde se concentra una parte significativa de los beneficiarios del plan. En su reemplazo, desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación proponen vouchers para realizar cursos de capacitación, pero en la provincia la oferta de capacitación es escasa y solo se accede en forma virtual.

Cómo funcionaba Volver al Trabajo

El programa nacional, implementado en abril de 2024, estaba destinado a personas desempleadas de 18 a 49 años y tenía como objetivo brindar servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, intermediación laboral, capacitación y la realización de prácticas formativas en ambientes de trabajo. Mensualmente, los beneficiarios recibían $78.000 que, en muchos casos, posibilitaban el desarrollo de micro emprendimientos o el desarrollo de tareas comunitarias para auxiliar los ingresos familiares.

A nivel nacional contaba con 900 mil beneficiarios. Y, aunque no hay una cifra oficial desagregada para la ciudad, se estima que Rosario concentra una parte significativa de esos planes. Las organizaciones sociales manejan algunas cifras, en base a datos oficiales, que hablan de unas 43 mil personas que participaban del programa en la ciudad. Un número que consideran bajo, pero que relacionan con los "hachazos" que recibieron los padrones en los últimos años, un poco por los recortes establecidos desde Nación, otro poco porque los mismos beneficiarios desistían del programa.

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A mediados de marzo, desde el Ministerio de Capital Humano anunciaron la finalización del programa que buscaba facilitar la inserción laboral de los beneficiarios y el reemplazo del pago por vouchers de capacitación laboral. A través de un comunicado oficial, se indicó que Volver al Trabajo finaliza este jueves 9 de abril, que este mes los 900 mil beneficiarios recibirán el último pago de $78 mil mensuales y que “quienes manifiesten interés, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”.

Además indicaron que los beneficiarios del programa recibirían un mail para anotarse en las capacitaciones que se llevan a cabo desde el Centro de Formación Capital Humano, con sede en la ciudad de Buenos Aires o en forma virtual en todo el país. Pero la nueva iniciativa no prevé pagos a beneficiarios.

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