Copa América: un ex jugador de la selección de Chile apuntó contra Ricardo Gareca

Jorge Valdivia no se banca a Ricardo Gareca y no escatima críticas hacia el técnico.

Chile no tuvo un buen inicio en la Copa América y el empate que consiguió ante Perú en su debut no cayó para nada bien en los chilenos. Las críticas hacia el técnico Ricardo Gareca se multiplicaron y quedó en el centro de la escena de los culpables por la floja performance. Uno de los que se sumó a los cuestionamientos es Jorge Valdivia, ex futbolista chileno, quien cuestionó la presentación del equipo del Tigre.