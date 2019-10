Controvertida relación de Grossi con Villa Dálmine

Durante tu gestión en Central se cuestionó que varios juveniles pasaran a préstamo a Villa Dálmine. Hasta se desconfió que lo hacían con algún negociado.

Iban a Villa Dálmine aquellos jugadores que no estaban en consideración del entrenador profesional porque el presidente de Dálmine es muy hincha de Central. Además es un club muy tranquilo para jugar. Como había una buena relación y al estar cerca de Campana, aquellos jugadores que estaban en la reserva y no eran considerados para la primera en el corto plazo era mejor que jugaran en Dálmine. Recuerdo los casos de Alarcón, Protti, Martinich y Recalde y a todos les fue bien. Creo que siguen llevando jugadores. Pero eran jugadores que tenían cierta edad y el técnico de primera no los consideraba. Preferimos llevarlos a un club tranquilo para que tengan continuidad antes de empezar a darlos a préstamo a Tiro Federal u otros equipos de Rosario. Fueron a Dálmine por la relación con el presidente de la institución.