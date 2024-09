Conmebol difundió los audios del VAR en el polémico penal para Colombia frente a la Argentina

Tras la revisión, el árbitro chileno pitó penal para Colombia, el cual James Rodríguez cambió por gol y le devolvió la ventaja definitiva a su equipo. La decisión marcó el rumbo del partido, por lo que desde el banco de la selección argentina dejaron en claro su descontento con acaloradas protestas, en las que Lionel Scaloni no ocultó su indignación.

“Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, afirmó el entrenador.

En tanto, el oriundo de Pujato se animó a darle un consejo al VAR y sostuvo: “Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona. Pero son cosas que no voy a cambiar, e insisto, eso puede ser una cosa a mejorar. Que muestren la jugada desde el inicio sino te da la sensación de que lo tenés que cobrar. Ya está, ha caído para nuestro lado y ahora para el rival, ya está”.

Cuándo vuelve a jugar la selección argentina

Luego de la fecha Fifa de septiembre, la selección argentina volverá a jugar recién en octubre, cuando visite a Venezuela el jueves 10 a las 20 en el Estadio Monumental de Maturín.

Próximas jornadas de la selección

Las próximas jornadas de Eliminatorias programadas para octubre tendrán en primera instancia el duelo ante Venezuela, pero unos días después la selección regresará a la Argentina para recibir a Bolivia el martes 15 a las 21. En tanto, antes del cierre del año visitará el 14 de noviembre a Paraguay y el 19 recibirá a Perú.