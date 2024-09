Argentina: razones que le jugaron en contra a un equipo que no está acostumbrado a perder

La selección de Scaloni se enfrentó al calor y a uno de los mejores equipos del continente, sin su as de espadas Messi y con otro distinto ya retirado: Di María

Argentina es una selección que pierde poco, que no está acostumbrada a retirarse de una cancha con la cabeza gacha, pero contexto al margen, es inapelable el dato de que esta vez fue derrota. Una derrota a la que por supuesto se le pueden adosar unos cuantos atenuantes, pero sufrida por un equipo que sin Leo Messi (de forma temporaria) y Angelito Di María (definitivamente) en cancha deberá esmerarse demasiado para no caer en las fluctuaciones, desde un triunfo trabajado pero contundente como lo fue ante Chile, a un traspié frente a una de las mejores selecciones de Sudamérica, y bajo un calor insoportable como el que se vivió en Barranquilla.

Scaloni tras la derrota con Colombia: "No hay que buscar excusas"

Le hizo fuerza a Colombia, pero no le alcanzó. Y en el nombre del rival de turno quizá pueda hallarse el primer gran ingrediente para comprender la derrota. Es que no fue una selección más a la que se enfrentó, sino que fue la Colombia con la que pulseó en Estados Unidos en la final de la Copa América. Es también el seleccionado que en lo que va de las eliminatorias no perdió ningún partido (es el único invicto) y que es, junto al equipo de Scaloni, uno de los principales animadores (cerrará la fecha como único escolta) del certamen.