Con un emotivo video, Newell's confirmó que le renovó el contrato al Ogro Fabbiani hasta diciembre de 2026

"No hablé con nadie. Me debo a Newells y mañana van a tener una noticia muy linda", dijo el entrenador en ese momento. No fue el viernes sino finalmente este domingo que se conoció de qué se trataba.

Un sentimiento especial con Newell's

"Tengo algo especial con Newell's que no tiene explicación", es la primera frase que aparece del Ogro Fabbiani en el video, a partir del cual se comunicó que su vínculo con la Lepra se prolongó hasta 2026.

En el video también se muestran imágenes de futbolistas y la hinchada, en distintos momentos de este corto período en el que el entrenador se encuentra a cargo del equipo rojinegro, desde febrero pasado, cuando asumió en reemplazo de Mariano Soso y tras estar al frente de Deportivo Riestra.

Por último aparece una imagen fija de Fabbiani, firmando el contrato, junto al presidente Ignacio Astore, y la frase "Ogro 2026".

La campaña de Fabbiani desde su llegada a Newell's, con 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas entre la Liga Argentina y la Copa Argentina (clasificó a los 8vos de final) llevó a la determinación de la comisión directiva de extenderle el contrato.