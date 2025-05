Cuál es la chance de que Luis Advíncula juegue en Newell's

Newell's está en la búsqueda de refuerzos para la conformación del nuevo plantel y dos semanas atrás surgió el nombre de Luis Advíncula como uno de los futbolistas que interesan. El peruano está relegado en Boca y existe la posibilidad de que la entidad de la Ribera no lo tenga en cuenta para la próxima temporada, situación que facilitaría la negociación de la Lepra.

Pero en Boca ya no está en la conducción técnica Fernando Gago, responsable de que no jugara. Por lo tanto, es incierto el futuro del lateral derecho, que por el momento "no piensa en salir" del club, según manifestó su representante, Horacio Rossi.