Hay instancias del campeonato que pueden resultar bisagras. Se sabe en el fútbol que es así. Hay partidos que son uno más y otros que pueden decidir tendencias a futuro. El de Newell’s, el sábado en el Coloso Marcelo Bielsa (21.45), es uno de ellos, sin dudas. Vendrá Colón, el rival más directo hoy en la lucha por la permanencia que no está saldada. Y no hay lugar para segundas lecturas. Una caída puede volverlo al pantano de la preocupación, pero tiene mucho más por ganar. Si lo hace, los nubarrones de principios de Superliga se irán alejando inexorablemente. Y no sólo eso, ya puede pensar seriamente en las clasificaciones a las copas continentales, con 14 fechas por delante entre Superliga y Copa Superliga. Sí, con Colón puede descubrir América.

Hay datos que reafirman esta posibilidad. Por supuesto, en fútbol nunca dos más dos son 4, o no siempre. Por eso Newell’s deberá plantarse con máxima concentración, pero hoy por hoy no hay dudas de que los rojinegros del Parque están un escalón arriba de los rojinegros santafesinos y es momento de aprovecharlo.

El equipo de Frank Kudelka viene con una interesante racha sin derrotas, 5. El de Diego Osella, justo el ex DT leproso (ver aparte) todo lo contrario: 6 sin ganar. Es cierto que del lado de Newell’s fueron demasiados los empates, 4, pero el viejo dicho de que cuando no se puede ganar no hay que perder, lo cumplió a rajatabla. Además, si bien en las pardas antes Atlético Tucumán (2-2) o el último domingo ante Lanús (1-1) pudo ganar, también pudo ser todo lo contrario. Así que no hubo ninguna división de lamento verdadero.

Del lado sabalero, el único atenuante de esta racha que preocupa sobremanera en Santa Fe es que después de 4 caídas al hilo las detuvo con dos empates. Primero en Florencio Varela y luego ante Racing, al que estuvo cerca de vencer. Ese freno es su estímulo para aferrarse a la esperanza, todo en un campeonato malo, con cambio de técnico y con la tentadora distracción de tocar el cielo con las manos en Paraguay por el título de la Sudamericana. Toda esa conmoción futbolística quedó atrás y los puntos que sumó Aldosivi lo hundieron a zona roja, la que hoy comparte con Gimnasia y Patronato, todos equipos que como Newell’s (y Central) dividen por tres campeonatos.

Por eso para Osella, que en su anterior etapa revolucionó Santa Fe pero no pudo salvarlo del descenso ni devolverlo a primera porque se fue antes del final (Mostaza Merlo se quedó con ese bronce), no hay mucho margen. Debe empezar a ganar, ya que todavía no lo hizo con el entrenador nacido en Acebal. Y sabe que sería un gran golpe hacerlo en la casa donde nació.

Son 7 los puntos que separan a Newell’s de Colón. Pueden bajar a 4 y eso metería ruido, pero si se estiran a 10 tendrá la mitad de la batalla ganada. Y además, puede empezar a soñar con un premio grande de copas. Hoy está en zona de Sudamericana, pero ahí cerquita de la Libertadores. Y otro dato positivo es que, de alcanzar alguno de esos objetivos, tendría para la siguiente temporada un promedio tranquilizador que le permitiría desdoblarse. Además, ahora con este formato de copas anuales, no se acumula el desgaste de partidos tampoco como para que sea un karma afrontarla con un plantel reducido.

En el Parque no hay lugar para la distracción. Es un partido que vale mucho más que 3 puntos. Están dadas las condiciones para conseguirlos. A por ellos, entonces.