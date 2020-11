Fue 1-1 porque la Lepra no pudo y no supo cómo cerrar el partido cuando estaba en ventaja y jugaba con un hombre de más. Incluso tuvo chances para cerrarlo, pero no lo hizo. Y cuando la T, que es un buen equipo y muy compacto, tuvo la chance no perdonó. Pochettino marcó el empate que condena al rojinegro a seguir luchando en la parte baja de la tabla.