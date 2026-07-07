Argentina tuvo una remontada épica ante Egipto, ganó 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final

La selección argentina logró un triunfo vibrante frente a Egipto por los octavos de final. Estuvo al borde de la eliminación. Pero en menos de un cuarto de hora para el final del partido, ganó por 3 a 2. Llegó a los cuartos de final y espera por el ganador de Colombia y Suiza.
90'+1: Lautaro Martínez corrió por derecha, metió un centro pasado y Enzo Fernández puso la cabeza y convirtió el 3-2 para Argentina.
82'. Messi capturó una pelota dentro del área y sacó un zurdazo potente que venció la resistencia del arquero Oufa.
78'. Messi la metió de zurda adentro del área y Cuti Romero conectó de cabeza y achicó el marcador. Argentina pierde 1-2.
66'. Egipto contraatacó, la selección argentina no frenó a nadie. Haissem Hassan desbordó a Enzo Fernández y Ziko ingresó por el medio, se le anticipó a Lisandro Martínez y la empujó al gol. 2 a 0 para Egipto.
57'. Marwan Ateya le cometió falta a Lisandro Martínez, sin que se diera cuenta el árbitro. En la contra, Mostafa Ziko convirtió. Pero desde el VAR se anuló por la infracción previa.
46'. La selección argentina empezó con todo el segundo tiempo, volcada al ataque. De Paul definió sin fuerza ni precisión desde la medialuna.
39'. Tagliafico se proyectó y metió el centro bajo, Julián Alvarez sacó el zurdazo de primera y Oufa voló y desvío al tiro de esquina.
30'. Messi ejecutó un tiro libre con efecto y la pelota dio en el palo derecho.
27'. Centro de De Paul y Mac Allister que cabeceó al medio para el rechazo del arquero Oufa.
19. Haissem Hassan bajó a Nicolás Tagliafico dentro del área Egipcia. Lionel Messi lo pateó y se lo detuvo el arquero Mostafa Shobeir Oufa.
14'. Yasser Ibrahim saltó a buscar un centro, le ganó de arriba a Lisandro Martínez y puso en ventaja a Egipto.
5'. La selección argentina salió a imponer condiciones, con una presión alta.
Los titulares de la selección argentina que enfrentan a Egipto.
AP
Lo que pasa en Atlanta
En un día de alta temperatura en Atlanta, sin embargo los jugadores y el público no lo sufrirán en el Mercedes Benz Stadium, ya que como el de Dallas donde Argentina jugó dos partidos, es techado y con aire acondicionado.
>>Leer más: El DT de Egipto mostró su apoyo a Palestina y habló de Argentina: "No le tenemos miedo"
Los once de la selección argentina
Scaloni metió tres cambios: Julián Alvarez por Lautaro Martínez, Leandro Paredes por Thiago Almada y Nicolás Tagliafico por Facundo Medina.
En consecuencia, la formación es Emiliano Martínez; Nicolás Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.