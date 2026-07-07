Argentina tuvo una remontada épica ante Egipto, ganó 3 a 2 y clasificó a los cuartos de final

La selección argentina perdía 2 a 0 y en menos de un cuarto de hora para el final lo dio vuelta y venció a Egipto. Espera al ganador de Colombia y Suiza

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Lionel Messi convirtió el 2 a 2 para la selección argentina. Un rato después llegó el gol de Enzo Fernández.

La selección argentina logró un triunfo vibrante frente a Egipto por los octavos de final. Estuvo al borde de la eliminación. Pero en menos de un cuarto de hora para el final del partido, ganó por 3 a 2. Llegó a los cuartos de final y espera por el ganador de Colombia y Suiza.

90'+1: Lautaro Martínez corrió por derecha, metió un centro pasado y Enzo Fernández puso la cabeza y convirtió el 3-2 para Argentina.

82'. Messi capturó una pelota dentro del área y sacó un zurdazo potente que venció la resistencia del arquero Oufa.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2 Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd

78'. Messi la metió de zurda adentro del área y Cuti Romero conectó de cabeza y achicó el marcador. Argentina pierde 1-2.

¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!! MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6

DESCONTÓ CUTI ROMERO



A los 34 minutos del segundo tiempo, el central del Tottenham puso el descuento para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/4Q7VCFa4rf — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

66'. Egipto contraatacó, la selección argentina no frenó a nadie. Haissem Hassan desbordó a Enzo Fernández y Ziko ingresó por el medio, se le anticipó a Lisandro Martínez y la empujó al gol. 2 a 0 para Egipto.

ZIKO PUSO EL SEGUNDO



A los 22 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko puso el 2 a 0 para Egipto ante Argentina por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HOypUSfOT1 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

57'. Marwan Ateya le cometió falta a Lisandro Martínez, sin que se diera cuenta el árbitro. En la contra, Mostafa Ziko convirtió. Pero desde el VAR se anuló por la infracción previa.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

46'. La selección argentina empezó con todo el segundo tiempo, volcada al ataque. De Paul definió sin fuerza ni precisión desde la medialuna.

39'. Tagliafico se proyectó y metió el centro bajo, Julián Alvarez sacó el zurdazo de primera y Oufa voló y desvío al tiro de esquina.

30'. Messi ejecutó un tiro libre con efecto y la pelota dio en el palo derecho.

¡MESSI CASI LA CLAVA DE TIRO LIBRE!



La pelota impactó contra el poste derecho y evitó el empate de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2Jpkp5o2Qi — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

27'. Centro de De Paul y Mac Allister que cabeceó al medio para el rechazo del arquero Oufa.

¡LO TUVO ARGENTINA!



MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

19. Haissem Hassan bajó a Nicolás Tagliafico dentro del área Egipcia. Lionel Messi lo pateó y se lo detuvo el arquero Mostafa Shobeir Oufa.

14'. Yasser Ibrahim saltó a buscar un centro, le ganó de arriba a Lisandro Martínez y puso en ventaja a Egipto.

EGIPTO PEGÓ PRIMERO



A los 14 minutos del primer tiempo, Yasser Ibrahim marcó el 1 a 0 para el seleccionado egipcio ante Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/iZJdCpbmXF — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

5'. La selección argentina salió a imponer condiciones, con una presión alta.

Los titulares de la selección argentina que enfrentan a Egipto. AP

Lo que pasa en Atlanta

En un día de alta temperatura en Atlanta, sin embargo los jugadores y el público no lo sufrirán en el Mercedes Benz Stadium, ya que como el de Dallas donde Argentina jugó dos partidos, es techado y con aire acondicionado.

>>Leer más: El DT de Egipto mostró su apoyo a Palestina y habló de Argentina: "No le tenemos miedo"

Los once de la selección argentina

Scaloni metió tres cambios: Julián Alvarez por Lautaro Martínez, Leandro Paredes por Thiago Almada y Nicolás Tagliafico por Facundo Medina.

En consecuencia, la formación es Emiliano Martínez; Nicolás Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.