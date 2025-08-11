Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura tras jugarse la cuarta fecha

El campeonato de la primera división atraviesa uno de los comienzos más parejos de los últimos años, con sorpresas en ambos extemos de cada zona

La cuarta fecha del torneo Clausura dejó las tablas de posiciones con todos los condimentos , en uno de los comienzos de campeonato más parejos de los últimos años. Newell's y Central permanecen en la zona de clasificación , pero ambos obtuvieron apenas un triunfo y se llenaron de empates.

A su vez, apenas cuatro de los 30 equipos de la primera división permanecen invictos, entre ellos el Canalla , pero solamente dos lograron tres triunfos y ninguno pudo imponerse en las cuatro fechas.

Boca e Independiente son dos de los cinco cuadros que no ganaron en ninguna de sus presentaciones y permanecen en el fondo de cada grupo, con el Rojo relegado al último puesto de la Zona B . El Xeneize permanece penúltimo en la Zona A , solamente por delante de Aldosivi, y estiró la peor racha de su historia a 12 partidos sin ganar.

Por el momento, Barracas Central da el batacazo en grupo de Newell's y es líder junto a Estudiantes , mientras que Deportivo Riestra podría dar un golpe y ser puntero de la zona de Central si vence esta tarde a Defensa y Justicia , en el duelo interzonal de la fecha. Si el Malevo no logra un triunfo, River y San Lorenzo se mantendrán en lo más alto.

Cabe destacar que Central permanece en lo más alto de la tabla anual, que determinará la clasificación a las copas internacionales del próximo año. Por eso, el equipo de Ariel Holan se encuentra en puestos de Copa Libertadores, con un importante margen de puntos para soñar con el boleto directo a la edición 2026.

Central se ubica en el 1º puesto de la tabla anual, dentro de la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En tanto, con respecto a los dos descensos, uno corresponderá al último puesto de la tabla anual y otro al último lugar de los promedios, el cual recolecta los puntos de las tres temporadas más recientes de la primera división. San Martín de San Juan permanece en la zona roja en ambas tablas, por lo que el Estatuto de la AFA establece que el penúltimo de la tabla general del año sea el otro descendido. Hasta la fecha, Aldosivi y Talleres deberían disputar un desempate para definir el segundo descenso.

La tabla de posiciones del torneo Clausura

Al finalizar las 16 fechas de la etapa regular, los ocho mejores equipos de cada zona disputarán los octavos de final del torneo Clausura. Esos cruces se disputarán en los estadios de los mejores clasificados, por lo que las posiciones de cada grupo pueden resultar fundamentales para cada instancia de los playoffs.

La tabla de promedios, con tres candidatos al descenso

Los promedios de la primera división definen uno de los dos equipos que pierden la categoría al finalizar la temporada. En este 2025, San Martín de San Juan permanece en el fondo de la tabla y define el primer relegado a la Primera Nacional, pero lucha con Aldosivi y Sarmiento por salir de la zona roja.

>> Leer más: La sensación de Di María tras el empate de Central en Tucumán y el "paso a paso" hasta el clásico

Tanto el Verdinegro como el Tiburón dividen por solo una temporada, debido a que fueron los dos equipos que ascendieron en 2024. Cada triunfo de los sanjuaninos o los marplatenses pone en peligro al Verde de Junín, que se mantiene con amplio margen como el peor de los que divide por más de un año futbolístico.