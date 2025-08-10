El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

El martes habría temperatura en ascenso, aunque para los días siguientes anticipan una baja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes una temperatura máxima de 20º, que iría en aumento el martes y en los días siguientes otra vez estaría en descenso.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del norte, un registro de 9º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 7º. Para la tarde se espera cielo algo nublado con una máxima de 20º, bajando a 11º en la noche.

El martes estaría parcialmente nublado y habría un aumento en los registros: 22º de máxima y 10º de mínima.

Para el miércoles nuevamente vaticinan cielo parcialmente nublado, con la máxima bajando a 17º y la mínima manteniéndose en 10º. Entre la tarde y la noche habría fuertes ráfagas de viento.

El jueves las marcas seguirían en baja, con los termómetros marcando entre 16º y 4º, con cielo parcialmente nublado.

El viernes estaría despejado pero la temperatura no repuntaría: 15º de máxima y 4º de mínima.

Para el sábado se espera cielo mayormente nublado, una máxima de 16º y una mínima de 6º.