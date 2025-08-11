La Capital | Ovación | Juegos Panamericanos

Juegos Panamericanos: la junior rosarina María Correa quedó entre las ocho mejores en esgrima

La deportista del club Gimnasia y Esgrima quedó eliminada en los cuartos de final de la especialidad florete, en los Juegos de Asunción

11 de agosto 2025 · 19:45hs
María Caterina Correa cumplió en los Juegos Panamericanos pese a quedar eliminada en los cuartos de final del torneo de esgrima.

María Caterina Correa cumplió en los Juegos Panamericanos pese a quedar eliminada en los cuartos de final del torneo de esgrima.

La rosarina María Caterina Correa llegó hasta los cuartos de final de la especialidad florete individual de los Juegos Panamericanos junior de Asunción (Paraguay). La deportista del club Gimnasia y Esgrima, de 19 años, perdió en cuartos con la brasileña Livia Soares Burberry (15-9).

Previamente, Correa obtuvo tres victorias para meterse entre las ocho mejores de la disciplina.

En su grupo venció a la salvadoreña Irene Mera Ortiz (5-3), la jamaiquina Alene Ovenke (5-0, Jewel Crump (5-0), de Antigua y Barbuda, a la vez que perdió con la chilena Rafaela Santibáñez (1-5).

En los octavos de final, la rosarina se volvió a cruzar con Crump y la eliminó (15-3).

Rosarinos en Asunción

Los primeros rosarinos que entraron en acción en los Juegos fueron Juan Jijon (Rowing) y Máximo Pacheco (Regatas).

Jijon y Pacheco compitieron juntos en el doble par de remos cortos. Ganaron una de las dos series clasificatorias (6 minutos 51.08 segundos) y finalizaron en la 6º posición en la regata decisiva que definió el podio.

Los rosarinos registraron un tiempo de 6 minutos 41.41 segundos, a 9.44 segundos de la dupla brasileña integrada por Joao Batista y Daniel Passold, ganadora de la medalla dorada.

Los deportistas rosarinos

La delegación argentina que se encuentra en Paraguay tiene a los siguientes representantes rosarinos:

Canotaje: Lucas Micatrotta (K2 500m y K4 500m), de Club Náutico Sportivo Avellaneda.

Esgrima: Franco Marchetti (florete masculino) y María Caterina Correa Sticconi (florete femenino), ambos de Gimnasia y Esgrima.

Esquí náutico: Francisco Giorgis (waterski).

Hockey sobre césped: Delfina Persoglia, de Universitario, Juan Cruz Boretti y Lucas Boretti (reserva), ambos del Jockey Club.

Karate: Juan Ignacio Gallardo (kumite -60kg), del Club Social y Deportivo Río Negro.

Natación: Ignacio Stambuk (400m, 800m, 1500m y 4 x 200m libre), de Echesortu. Además intervendrá en aguas abiertas (4 x 1.500m mixto y 10km).

Nado sincronizado: María Carasatorre (duetos), de Gimnasia y Esgrima.

Patinaje de velocidad: Camila Aquino (1.000m sprint, 500m + distancia y 200m meta contra Meta), del Club de Patinaje Universitario, y Nahiara Sagasti (5.000m puntos y 10.000m eliminación), del Club Atlético Villa Urquiza.

Remo: Máximo Pacheco, Emilio Battilana y Elena Cerrudo, de Regatas Rosario, y Juan Ignacio Jijón, de Rowing.

Rugby 7: Gino Dicapua, de Duendes

Taekwondo: Brenda Anahí Ruiz Díaz (Kyorugui -67kg).

Vóley de playa: Morena Marisa Abdala (nacida en Pavón Arriba).

