La Capital | Policiales | camarógrafo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Bajo pedidos de prisión perpetua, Andrea Mimbrero y Diego Pérez llegan a juicio por la muerte de Gustavo Guitérrez, baleado en 2022 durante el robo de su auto

María Laura Cicerchia

Por María Laura Cicerchia

10 de agosto 2025 · 19:18hs
Gustavo Gutiérrez era camarógrafo de la Televisión Regional de San Lorenzo y fue asesinado el 29 de diciembre de 2022.

Gustavo Gutiérrez era camarógrafo de la Televisión Regional de San Lorenzo y fue asesinado el 29 de diciembre de 2022.
El VW Gol de Gustavo Gutiérrez fue hallado incendiado en inmediaciones del cementerio de Andino.

El VW Gol de Gustavo Gutiérrez fue hallado incendiado en inmediaciones del cementerio de Andino.

El crimen del camarógrafo Gustavo Gutiérrez generó conmoción en San Lorenzo a fines de 2022. Hubo una ventana de tiempo en la que no se supo cómo y por qué este hombre de 45 años apareció bañado en sangre en un paso a nivel de esa ciudad, caminando con las últimas fuerzas y dos tiros en el cuello. Luego se descubrió que una conocida lo había convocado a una cita donde lo esperaban para robarle el auto, incendiado en un campo horas más tarde. Este lunes comenzará el juicio oral por el caso, con un hombre y una mujer acusados por delitos que prevén prisión perpetua.

El debate oral se iniciará a las 9 en los Tribunales de San Lorenzo ante los jueces Griselda Strólogo, Eugenio Romanini e Ignacio Vacca. Detenidos bajo plazos de prisión preventiva extendidos, los acusados son Diego Jesús Pérez, de 27 años, y su pareja Andrea Belén Mimbrero, de 26. El joven está preso como autor de los disparos y la mujer, en calidad de partícipe necesaria, como quien convocó a la víctima a un falso encuentro.

La fiscal Luisina Paponi encuadró el caso como un homicidio criminis causa —es decir, cometido para garantizar otro delito—, figura que prevé prisión perpetua. A esto Pérez suma la portación ilegal del arma calibre 22 largo usada en el crimen que hasta el momento no se encontró. La misma pena reclaman los abogados querellantes Daniel Machado, Adrián Ruiz y José Ferrara en representación de Analía Balmaceda, expareja de la víctima y madre del hijo de Gutiérrez, que tenía 4 años al momento del crimen. La mujer tiene previsto declarar en el juicio, una instancia que espera para “poder explicarle a su hijo lo que pasó y encontrar justicia”, indicó Machado.

>>Leer más: Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "No me voy a quedar quieta hasta que les den perpetua"

En la primera jornada está previsto que las partes presenten sus alegatos de apertura. Entre martes y miércoles se realizará la presentación de las pruebas, entre las que figuran las declaraciones de policías y peritos, las filmaciones de allanamientos, las pericias de celulares de los acusados y una inspección informática de la computadora de la víctima que dio la clave para llegar a ellos.

La semana del juicio

La defensa, a cargo del defensor público Franco Fosco, citará además a una trabajadora social, una psicóloga y familiares que darán cuenta de las circunstancias personales de los acusados, además de un perito mecánico y otro informático propios. Tras los alegatos de cierre pautados para el jueves 14, el próximo lunes 18 el tribunal estaría en condiciones de dar a conocer su veredicto.

A Gutiérrez le decían “Negro” y era apreciado por sus compañeros de trabajo en Televisión Regional San Lorenzo. La madrugada del 29 de diciembre de 2022 llegó cubierto de sangre hasta un paso a nivel de Oroño y Rippa donde unos policías custodiaban el paso de un tren cargado con cereal. “Me dispararon, no doy más”, les dijo. Alcanzó a balbucear su apellido y murió en ese lugar, con dos plomos en el cuello, a unas cinco cuadras de donde lo habían baleado para robarle.

Siete personas contaron que lo vieron deambular por la zona implorando ayuda, sentándose por momentos a descansar, haciendo señas al paso de los autos y hasta tocando timbre en alguna vivienda, sin que alguna persona se atreviera a socorrerlo. “Golpeaba la puerta de una vecina, estaba todo ensangrentado. Gritaba que llamen una ambulancia”, contó una mujer. “Estaba todo ensangrentado y gritaba «Dios mío, Dios mío». Por miedo le cerré” apuntó otro vecino.

>>Leer más: Piden prisión perpetua para los acusados del crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Despedida de año

La noche anterior a ese trágico desenlace Gutiérrez había celebrado una suerte de despedida del año con cinco amigos de su círculo más cercano en su casa de Puerto San Martín. Cenaron pizzas caseras y compartieron unas cervezas hasta las 3 de la madrugada. Luego llevó en auto a una amiga hasta su casa y se despidió “bien, lúcido, retranquilo, como era su costumbre”. Una hora y media después apareció casi desangrado ante dos los policías que custodiaban el paso de un tren rumbo a Terminal 6.

La pista de lo que ocurrió en ese lapso se encontró en su computadora, que había quedado encendida en su dormitorio y con las redes sociales abiertas. El último chat había sido por Facebook con Lha Belu, una usuaria con quien registraba diálogos previos. La mujer inició la conversación a las 3.25. “¿Cómo anda, señor?”, saludó, y le propuso a Guitérrez encontrarse as las 4.10 “en la Genaro Roldán”.

Cuando el camarógrafo llegó al lugar lo abordó un hombre que le efectuó dos disparos y le quitó el auto. Una bala ingresó sobre la clavícula izquierda y quedó alojada en el pulmón derecho de la víctima. Otra recorrió la mandíbula de izquierda a derecha. Murió, tras su caminata en agonía, por una hemorragia masiva en la región cervical. Horas más tarde el auto apareció calcinado cerca de un campo de Andino.

Días después, el 4 de enero, la policía allanó la casa de Mimbrero en Islas Malvinas y Alemania, de San Lorenzo, donde convivía con Pérez. De su celular se recuperó este mensaje: “Me siento culpable y eso que no jalé el gatillo”. También detuvieron a su pareja, a quien le decían “Porteñito”, quien envió a sus amistades mensajes aludiendo al crimen: “Fui yo. Estaba reempastillado. No era para ponerlo pero bueno, viste como es, amigo”, dijo antes de pedir que cuidaran a su madre y avisar que lo rodeaba la policía.

Noticias relacionadas
Balacera en Empalme Graneros. El chico de 16 años permanece internado en el hospital Vilela

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

El matrimonio protagonista de la boda narco, momentos después de ser capturado en Asunción del Paraguay.

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

La cárcel de Ezeiza es el establecimiento más poblado del Servicio Penitenciario Federal.

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, evaluando la chacra decomisada que pertenecía a Esteban Alvarado.

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Ver comentarios

Las más leídas

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Lo último

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Bajo pedidos de prisión perpetua, Andrea Mimbrero y Diego Pérez llegan a juicio por la muerte de Gustavo Guitérrez, baleado en 2022
Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Ovación
Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Por Rodolfo Parody
Ovación

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Policiales
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

La Ciudad
Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Alianzas y cosas de la abuela, entre las joyas que más se empeñan

Alianzas y "cosas de la abuela", entre las joyas que más se empeñan

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
La Ciudad

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos
Economía

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios