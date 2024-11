Cómo afectan a Lionel Scaloni los tropezones del campeón del mundo

No venía pasando que la selección sufriera dos derrotas y un empate seguidos de visitante . Lo vencieron ahí nomás, la otrora muy débil Venezuela lo igualó, pero no venía pasando. El DT minimizó el asunto en conferencia de prensa pero algunas alertas se vienen encendiendo.

El periodista Gustavo Yarroch fue el que le preguntó: “¿Con te qué quedás más preocupado: con las fallas del equipo en el fondo o con la dificultad para generar juego?”. Scaloni contestó con un lacónico “ninguna de las dos cosas” y no explicó más, como si la consulta lo hubiera molestado.

En ambos ítems viene sufriendo. Colombia le hizo el primer gol de esa manera. Venezuela también empató con un cabezazo en la puerta del área chica y Paraguay no solo le hizo los dos tantos de la misma manera, sino que contó con otras situaciones claras.

>> Leer más: La camiseta retro que usará Argentina

Entonces, la pregunta era atinada, pero Scaloni la minimizó. En ninguno de estos partidos formó la dupla de zagueros que se asentó en la Copa America, del Cuti Romero y Lisandro Martínez.

Por debajo del nivel arriba

Tampoco la segunda observación era desatinada. Scaloni, como ante Bolivia, optó de nuevo por el tridente ofensivo que nunca había usado, con Lautaro Martínez y Julián Alvarez junto a Lionel Messi.

Leo no pudo pesar ante Paraguay, no jugó ante Colombia y con Venezuela fue un partido atípico jugado en una laguna, donde volvía después de la lesión en el tobillo. Nada para cuestionar.

Pero parece, sólo parece, que hasta ahora no sincronizan bien el Toro y Julián. Por otra parte, el ahora jugador de Atlético Madrid aún no recuperó el nivel del Mundial, tampoco en su nuevo club es el mismo que brilló en el City antes de Qatar. Ahí hay un escalón abajo. Además, el técnico lo puso sobre la izquierda y pesó más Alejandro Garnacho cuando entró.

image - 2024-11-14T232814.099.png El defensor de Newell's Gustavo Velázquez lucha una pelota con Alejandro Garnacho. Paraguay derrotó como local a Argentina. Foto: AP

No es el único caso en el andamiaje ofensivo. Otro que no volvió a la estatura de la Copa del Mundo es Alexis Mac Allister. Scaloni lo probó de cinco, lo volvió a poner sobre la izquierda o más adelante de Rodrigo De Paul (mejor en la selección que en su club) y Enzo Fernández, pero no es por ahora lo decisivo que fue.

La selección no disminuyó su potencial, pero no pareció que jugó al ciento por ciento, como sí lo hizo Paraguay, que hay que decirlo sin dudar, mereció la victoria. A este equipo le sobra, pero seguramente a Scaloni no le gusta nada que no exprima todo lo que puede porque eso lo llevó a la gloria y, aunque se esté puntero y clasificado al próximo Mundial, exige lo máximo. ¿Movió la aguja esta derrota, más allá de lo que dijo? Se verá.