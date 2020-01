El entrenador de Central, Diego Cocca, reconoció su molestia por la salida del defensor Miguel Barbieri, al tiempo que consideró a la situación como "un retroceso", porque es una "pretemporada muy corta" y porque además cuando empiece el torneo el "responsable futbolístico soy yo".

"La realidad es que hoy hay jugadores importantes que eran titulares y que hoy no están, y esa es una preocupación importante. No era lo ideal, no era lo que queríamos, pero ahora tenemos que trabajar de la mejor manera para reemplazarlos. Pero no va a ser fácil", sentenció el entrenador canalla en la primera conferencia de prensa tras la vuelta al trabajo del plantel en el predio de Arroyo Seco.

Cuando Cocca habla de tres jugadores que ya no están se refiere a Miguel Barbieri, que fue vendido por Racing a Xolos de Tijuana, México; el Colo Gil que fue vendido por el club a Arabia; y Nahuel Molina, cuyo pase pertenece a Boca, que está evaluando si se queda o no en la entidad xeneize.

Con serenidad, pero sin dejar de mostrar su fastidio, el técnico recalcó: "En las vacaciones estuvimos todo el tiempo hablando, soy consiente de que los dirigentes trabajaron y estuvieron tratando de levantar esto, pero bueno hoy la realidad es esta y está claro de que cuando empiece el torneo, el responsable de lo futbolístico soy yo".

Al ser consultado sobre que en el torneo pasado y cuando ya iban varias fechas le vendieron a Maxi Lovera y ahora la historia se repite con un jugador que parecía que tenía todo resuelto con el club como Miguel Barbieri, comentó: "Sí, sin dudas. Cuesta mucho encontrar una base que funcione bien, jugadores que tengan la idea y que lo hagan bien. Y los tres fueron titulares y jugadores importantes (Molina, Barbieri y Gil) y es difícil reemplazarlos. Es volver para atrás para encontrar jugadores, eso me molesta, es una realidad. Son tres jugadores importantes que no están, y también está Marco Ruben, que es un jugador diferente y ustedes o saben porque ya lo hemos hablado".

Además el técnico admitió que "hasta que elegimos el refuerzo, viene y se entrena son al menos tres semanas y en tres semanas estamos jugando. Tres semanas pasan volando, es una pretemporada muy corta. Son siete partidos y hasta que se ponen bien se te va el torneo. Es un retroceso sin dudas".

"Se iba negociando hace rato, pero esto es así, el mercado tiene un tiempo largo y hasta que uno no tiene las cosas firmadas, no se termina. Se intentó, se hizo lo posible, pero cuando aparece una oferta que no se puede superar, no hay mucho que hacer", admitió con resignación el DT.

"Lo que quiero es lo mejor para Central, y como técnico necesito jugadores de jerarquía, que se pongan la camiseta y que representen lo que necesitamos lo más rápido posible. Estamos trabajando en eso"·