Cocca: "Me voy contento y orgulloso"

Diego Cocca no vaciló un instante cuando le preguntaron sobre la particular estrategia con cinco defensores que trazó anoche en la gran final que terminó perdiendo el canalla por penales. "Planteamos un partido de no dejar jugar a Boca. Estamos hablando de uno de los mejores planteles del fútbol argentino. Llegamos con un plantel muy golpeado desde lo anímico pero hoy (ayer) respondió. Me voy contento y muy orgulloso de los muchachos por lo que hicieron dentro de la cancha", afirmó el entrenador de Central.

"Estuvimos muy sólidos pero es difícil sostenerse 90 minutos con esta intensidad. El equipo dejó todo y además jugaron dos chicos de 20 años que tienen un gran futuro", acotó un conforme Cocca antes de abandonar el estadio mendocino junto al plantel auriazul

Con respecto al esquema defensivo que utilizó el canalla, el DT argumentó de manera tajante. "Es como todo, si perdía en los 90 hubiesen dicho qué defensivo fue Cocca. Pero tenemos un objetivo claro y vamos a hacer un Central competitivo", cerró.