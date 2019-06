Cocca le dio manija al tema de Acevedo

“Quería comentar una cosa para aclararlo. Una de las cosas que quiero hacer pública es que hablé también con (Lucas) Acevedo, un jugador que pasó por acá en algún momento y estoy convencido de que en el momento en el que está nos puede dar una mano importante. Que haya pasado por Central no es un condicionante para que no pueda volver. Esto en el mundo del fútbol pasó muchísimas veces. Hay jugadores que tienen una edad de maduración. Es un jugador que evolucionó mucho, es fuerte, tiene gol y sobre todo ganas de mostrarse en el club que lo vio nacer. Por eso existe también la posibilidad”. Diego Cocca instaló el tema de Acevedo en medio de la conferencia, sin que nadie lo consultara al respecto. Hay una única lectura, irrefutable por cierto: el DT quiere al zaguero de San Martín de Tucumán sí o sí y con estas palabras lo que hizo fue exponer una clara división dentro de la comisión directiva entre quienes están dispuestos a complacer al técnico y quienes no estaban decididos porque Acevedo, quien había llegado por medio del convenio con Tiro Federal, fue dejado libre en Central.

Después de esa declaración de Cocca quedó claro que la llegada del defensor está mucho más cerca. En principio el ala dura del Crece (es la agrupación que más resistencia puso al convenio) que se oponía a la contratación del futbolista cambió su postura y es por eso que desde ayer mismo se aceleraron las tratativas, que de por sí estaban bastante avanzadas. Así, Acevedo es uno de los nombres que a partir de hoy podría convertirse en nuevo refuerzo canalla. Quedó, a priori, tan cerca como otros tantos con los que hay negociaciones abiertas y algo más que encaminadas.

Ayer había cierto optimismo por el lado de Central con cerrar algunas de esas operaciones. El nombre de Diego Zabala fue uno de los apuntados, pero finalmente esos detalles puntuales que aún dan vueltas quedaron para hoy. Central ya hizo un ofrecimiento, que Unión consideró insuficiente, pero en Arroyito consideran que la postura de la dirigencia tatengue es típica de una negociación.

En el mismo estado está la situación de Ciro Rius. El delantero de Defensa ya tiene todo acordado con el canalla, pero falta que desde Florencio Varela tomen la decisión. En esta negociación también trabaja el empresario Christian Bragarnik. Cocca confirmó que otro de los apuntados es Cristian Chávez, con quien admitió haber hablado. "Me interesa hacer eso (hablar con los posibles refuerzos) porque quiero sentir que el jugador tiene ganas de venir y no porque se pusieron de acuerdo los clubes”, apuntó el técnico.

Chávez tiene contrato con Aldosivi y ya dijo que jugar en Central. Los términos con el jugador están totalmente acordados y, en principio, la charla entre los clubes está girando ya en “términos de financiación", según confió una fuente consultada. La chance de Sebastián Palacios todavía está latente. Es otro de los jugadores que pidió Cocca.

Oferta por Gil

A Central llegó una oferta de At. Mineiro por Gil, pero para la dirigencia es insuficiente. Se habla de una cifra cercana a 1.200.000 dólares.