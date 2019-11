Después de nueve partidos, Central volvió a ganar. Y Diego Cocca aseguró su continuidad. La que había sido puesta en duda por él mismo tras la derrota en La Plata con Estudiantes. Por eso apenas concluyó la goleada a Godoy Cruz y en el marco de un Gigante festivo, el entrenador canalla aseveró: "Necesitábamos un resultado favorable y lo conseguimos. Merecemos muchos puntos más de los que tenemos. Y quedó en claro que no era una problema de actitud, era una cuestión de que no lográbamos ganar. Esto no es producto de una reacción, porque el equipo venía jugando bien, hicimos muy buenos partidos pero no podíamos convertir, ahora pudimos y el resultado refleja el rendimiento".

"El mérito siempre es de los jugadores. Hoy fue muy grande porque después de ver la cantidad de situaciones veo que fue muy parecido a lo de Patronato o Racing, lo que cambió fue la efectividad y eso es convicción, ganas y no bajar los brazos", reflexionó.

"Estamos creciendo en un montón de cosas, no hay un problema futbolístico, lo único es que generábamos muchas situaciones pero no concretábamos. Hoy lo hicimos y por eso nos vamos satisfechos", afirmó Cocca.

Y también en su análisis el entrenador se sustentó en las estadísticas: "Hacer 5 goles no es fácil y tuvimos 16 situaciones de gol. Lo que cambió fue la efectividad, me pone muy contento por ellos, porque se merecían un triunfo de estos y tener esa efectividad. Hay que seguir trabajando para sostener esto".

En relación a la urgencia que impone el promedio Cocca respondió: "Estamos conscientes de la zona en la que estamos, siempre lo estuvimos, por eso el equipo nunca bajó los brazos, y tampoco nunca dudamos de lo que estábamos haciendo. Este triunfo ratifica que estamos en el camino correcto".

El entrenador canalla también sentenció que "Central está muy bien en lo futbolístico y también en lo psicológico, y esta amplia victoria ratifica lo que digo".

"El equipo apareció en muchos partidos. No es que no aparecía. Por eso teníamos mucha bronca porque no se lograban los resultados. Hoy se logró y ahora es cuestión de seguir por este camino", enfatizó.

Con marcada satisfacción Cocca concluyó: "Tengo alegría y felicidad. Estoy convencido de que estamos haciendo las cosas bien, se mejoró muchísimo. Hoy se ganó, se goleó y es importante para la confianza del equipo y que sigan creciendo. No tenía nada que reprochar si el resultado de hoy no se daba".