Cocca: "En Central pensamos sólo en cosas positivas"

Diego Cocca cambió el semblante y sus palabras reflejaron equilibrio. De poner en duda su continuidad tras la goleada que sufrió con Estudiantes en La Plata, a pensar en positivo y contar el respaldo recibido por el plantel y los directivos de Central. "Dejé pasar un poco el tiempo y analicé fríamente para encontrar lo motivos y respuestas para saber a dónde apuntar. Terminó el partido y dije lo que sentí para que haya una devolución. En estos días la devolución fue muy buena de parte de la dirigencia y jugadores", dijo el técnico canalla en la conferencia de prensa de hoy.

En este contexto más reflexivo el entrenador avisó que "estamos pensando pura y exclusivamente en cosas positivas y salir el sábado a dar nuestro máximo esfuerzo, seguir comprometidos al máximo y que el resultado sea a nuestro favor", señaló con respecto al partido ante Godoy Cruz.

Aunque Cocca modificó sustancialmente el tono de sus declaraciones, dejó en claro que "cuando uno dice lo que siente no se tiene que arrepentir y yo no me arrepiento de nada".

Las declaraciones de Cocca en La Plata a través de las cuales condicionó su continuidad a una victoria ante los mendocinos, obligó a la debilitada dirigencia a pensar en alternativas. Pero el entrenador este mediodía calmó las aguas. Más allá de que el humor de los hinchas no es el mejor con la campaña del equipo.

Con relación a la derrota del martes, Cocca expresó: "Se hizo un mal partido, tuvimos dos o tres chances y no se dio. No lo pudimos manejar desde la cabeza, hay mucho por mejorar ahí. Tenemos que tener un doble compromiso para poder resolver la situación y el sábado tenemos que salir con todo para sumar 3 puntos"

También el conductor centralista despejó dudas sobre la formación que prevé para el sábado ante los mendocinos al desestimar la posibilidad de "cambios drásticos", aclaró. Y agregó: "Sigo creyendo en este grupo, sigo confiando en el compromiso y esperemos que el sábado salga todo bien".

"El plantel está respondiendo en cancha, yo soy el primer convencido de eso, no se nos dieron muchos resultados, es fútbol. Yo estoy tranquilo por el profesionalismo, por la evolución del equipo, el crecimiento de los juveniles, veo un montón de cosas positivas", dijo.

"De local queremos transmitir la identidad de un equipo que sale y es protagonista. Lo hemos hecho con Racing por dar un ejemplo y queremos hacerlo contra todos. No tenemos ningún lesionado, van a jugar los que nos den mejor funcionamiento y lo que buscamos", concluyó