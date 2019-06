El director técnico de Central, Diego Cocca, le bajó el perfil a las declaraciones del volante Néstor Ortigoza, quien dijo que se sentía que lo "boludeaban", y aclaró que contará con él porque "es un jugador de jerarquía y experiencia". También destacó que quiere jugadores que tengan capacidad y personalidad para jugar en Central, puesto que quiere un equipo "competitivo" con el que el hincha se identifique con su forma de jugar. "Yo vine para pelear arriba", destacó.

El entrenador canalla habló en conferencia de prensa tras el primer entrenamiento de pretemporada y aprovechó para aclarar algunas versiones, tal como lo hizo el experimentado volante. "Aclaramos todo con Ortigoza, siempre conté con él para que forme parte del plantel porque tiene jerarquía, experiencia y que la vamos a necesitar. Va a pelear un lugar con el resto de los compañeros", explicó Cocca.

Embed

A su vez, Cocca planteó que quiere tener una plantel que tenga variantes de distintas características a las que tiene en la actualidad. "Quiero jugadores que considere que tengan la capacidad y la personalidad para jugar en Central, después vemos cómo armamos el equipo. Los jugadores que están ahora son los que quiero, lo que buscamos son refuerzos, esperemos que así siga todo, pienso sólo en eso"

>>Leer más: "Si tuviera algo con Cocca se lo diría a él", aseguró Ortigoza

En ese sentido, es consciente que la realidad económica no permite hacer grandes incorporaciones, por eso se focaliza en reforzar algunos puestos en defensa y en ataque. "Pedimos nombres alcanzables para no perder el tiempo en figuras importantes que no terminan llegando. Tampoco hay 20 para traer, hay puestos para fortalecer en ataque y defensa. Se está trabajando hace rato en el mercado", indicó.

Respecto a los objetivos de Central para este campeonato, en el cual deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para engrosar el promedio, Cocca fue lacónico: "El mensaje que quiero dar es que vamos a hacer lo mejor para Central. Somos conscientes del momento y el semestre que viene es fundamental, desde el primer partido tenemos que poner un equipo competitivo y que la gente se identifique con la forma de jugar".

>>Leer más: "No me molesta ser suplente, el problema es cuando te boludean"

"Yo vine para pelear arriba, campeón hay uno solo. Quiero jugadores que estén pensando en estar lo más arriba posible. Quiero un equipo competitivo para empezar a sumar de a tres desde el primer partido", subrayó.