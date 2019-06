Ortigoza: "Si tuviera algo contra Cocca se lo diría a él"

El volante de Central Néstor Ortigoza apeló hoy a la tradicional frase "lo sacaron de contexto" al negar que en una entrevista radial hubiera criticado al entrenador Diego Cocca y señalado que no iba al frente. "En ningún momento lo nombré", dijo el Gordo.

La primera rueda de prensa de la pretemporada arrancó de esa manera. Los periodistas quisieron que el Ortigoza explicara sus dichos sobre Cocca y allí el volante dijo: "Volví de las vacaciones, volví bien y con ganas de trabajar. Respecto a lo que me preguntás, yo la verdad no hablé de Cocca, en ningún momento lo nombré en la nota que hice yo. En algún punto lo sacaron de contexto porque también había circulado que él no me quería".

En la entrevista con Radio Rivadavia, Ortigoza esbozó "en todos los medios salió que hubo una charla con el entrenador, pero es no es cierto". Además, agregó: "Dame un Gorosito (Néstor), un Gallardo (Marcelo), un Patón Bauza (Edgardo) o un Tata Martino (Gerardo). Van al frente y te dicen las cosas como son, te gusten o no. No te enterás por atrás o por la prensa".

Hoy, los periodistas le pidieron que aclarara sus dichos y allí explicó: "Yo no dije nada de Cocca, si tengo algo contra él se lo diría a él, no me manejo de esa manera. Acá no pasa nada, se sacaron muchas conclusiones. Yo estoy tranquilo y estoy acá para aportar y tirar para adelante, desde donde me toque. Lo dije desde el primer día, estoy comprometido. Este es un club en el que necesitamos estar todo juntos".

Trascartón, dijo que su relación con Cocca "hoy es normal", aunque dejó muchas dudas flotando en el ambiente.

Sobre lo estrictamente futbolístico indicó que "estoy bien, con muchas ganas de salir adelante. Este semestre va a ser durísimo, tenemos que levantar y la única manera es trabajando".

Ortigoza fue consultado sobre si le gustaría extender su vínculo con el club más allá de diciembre y allí explicó: "Eso será según mi rendimiento. No sé qué puede llegar a pasar de acá a seis meses. Hay que trabajar, hacer una buena pretemporada y sacar esto para adelante, después se verá".

Cuando le recordaron que hace un tiempo había planteado que si le llegara una oferta la analizaría, el volante respondió: "No me llegó nada. Me interesa el club y mi cabeza está hoy en Central".