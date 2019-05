Ortigoza: "No me molesta ser suplente, el problema es cuando te boludean"

El volante de Central Néstor Ortigoza dejó en claro que mantiene diferencias con el técnico canalla Diego Cocca y manifestó que podría emigrar si aparece una oferta del exterior. “No me molesta ser suplente. El problema es cuando te salamean o te boludean”, afirmó en Radio Rivadavia.

El mediocampista de Central indicó que “en todos los medios salió que hubo una charla con el entrenador, pero es no es cierto”. Además, agregó: “Dame un Gorosito (Néstor), un Gallardo (Marcelo), un Patón Bauza (Edgardo) o un Tata Martino (Gerardo). Van al frente y te dicen las cosas como son, te gusten o no. No te enterás por atrás o por la prensa”.

Con respecto a su futuro, Ortigoza dejó abierta la puerta de salida. “Tengo seis meses más de contrato, pero me iría si aparece algo de afuera que me seduzca. El técnico, los jugadores y los dirigentes tienen que caminar por la misma vereda. Si no me siento bien con algo, lo digo. Aunque moleste, las cosas hay que decirlas como son. De frente. Si el entrenador es soberbio y se maneja mal, hay que decirlo”, deslizó.

El exSan Lorenzo negó un llamado del Ciclón, se refirió a la llegada de Juan Antonio Pizzi y aseguró que “es serio y sacó adelante al club en un momento en el que no andaba bien”. En tanto, sobre el presente de Central añadió: “Vamos a arrancar complicados con el promedio. Hay mucho por mejorar, pero están las ganas de sacar esto adelante desde donde toque”.