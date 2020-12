Claudia Villafañe rompió el silencio tras la muerte de Diego Maradona

Es la primera vez que Claudia dice algo sobre la muerte de Diego, a pesar de que trascendieron varias actitudes que tuvo en estos días tan angustiantes para toda la familia.

Una de ellas fue la polémica que se generó alrededor de Villafañe y Rocío Oliva la noche del velorio de Maradona, cuando a la ex futbolista (y última novia oficial de Diego) le prohibieron el ingreso a la Casa Rosada, donde se hizo el velatorio.

Villafañe estuvo encargada de organizar el velatorio junto a sus hijas, Dalma y Gianinna. Hasta ahora se trataba del único afecto del “Diez” que aún no había realizado un homenaje de manera público ante los medios o a través de sus redes sociales.

claudia.jpg

También por estas horas circuló la versión de lo que Claudia le habría dicho a Oscar Ruggeri sobre la propiedad en la que se encontraba Diego Maradona en sus últimos minutos: "Si vieras donde falleció Diego, te morís".

"Esa frase de Claudia a Oscar es escalofriante, pasaban un millón de cosas que se irán sabiendo con el tiempo, todas las cuestiones; todos los llamados, por ejemplo, que recibió. No de la familia, sino de gente que no tiene que ver con ella. La llamaron para contarle cosas y para exigirle, y con ese temperamento que ella tiene, mandó a la mierda a más de uno, literal. Había gente que le reclamaba y le dijo "no es momento, váyanse a la mierda"", reveló Ángel de Brito.

Villafañe mantenía conflictos judiciales con Diego por la compra de propiedades en Miami a su nombre, estando casada y figurando como soltera.