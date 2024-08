Clásico rosarino: Quintana y Banega dieron el puntapié inicial con una conferencia conjunta

La Liga Profesional organizó una conferencia de prensa en la previa del clásico donde participaron Carlos Quintana, por Central, y Ever Banega, por Newell's.

Carlos Quintana y Ever Banega dieron un mensaje de paz.

Como es habitual en la previa de cada clásico rosarino , la Liga Profesional de Fútbol organizó una conferencia de prensa en un hotel céntrico con la participación de Carlos Quintana, por Rosario Central, y Ever Banega, por Newell's . Con buena onda de ambos protagonistas, estas fueron las frases más importantes que dejaron.

“Newell’s es un rival duro que si bien no le fue bien el último partido (Estudiantes), es un equipo que tiene buenos jugadores y tiene una idea de juego. Nosotros venimos de un buen triunfo (Gimnasia), nos estamos adaptando al nuevo entrenador”.

“El partido ante Gimnasia fue importante para no despegarnos del lote de los de arriba. La partida de Miguel Russo fue un golpe duro que no esperábamos. Estoy contento porque ganamos después de mucho tiempo de visitante”.

“En los clásicos no tienen nada que ver las estadísticas. Los dos tenemos las mismas responsabilidades de ganar el partido. Los clásicos son cerrados y este no creo que sea la excepción”.

“Creo que tenemos buen equipo. Quizás este año no fuimos regulares, pero tenemos un gran grupo. Somos capaces de sacarlo adelante como hicimos en clásicos anteriores, pero siempre respetando al rival”.

“Sabemos que tenemos una seguidilla importante de partidos y lo afrontamos así. Hoy lo importante es Newell’s y después pensaremos en la Sudamericana”.

Las frases de Ever Banega

“Me siento mucho mejor. No pude estar contra Estudiantes, pero ahora me siento bien para afrontar el clásico”.

“Central tiene la ventaja de jugar en su cancha y con su gente. Será un partido difícil y friccionado, pero para nosotros también es un plus jugar allá”.

“Que no hayamos jugado bien ante Estudiantes no cambia nuestra preparación para el clásico y trabajamos para llegar de la mejor manera. Para mí es especial jugar un partido así y esperemos que sea lindo”.

“Son partidos apartes desde lo emocional tanto para nosotros como para los hinchas. Las rachas no cuentan porque cada encuentro es diferente”.

“Cuando viene un nuevo entrenador hay que adaptarse. No tengo inconvenientes de jugar de enganche o dónde me pongan y adaptarme al sistema de presión y las necesidades del equipo”.

“Este partido contra Central va a ser muy complejo. El que esté más acertado lo va ganar y nuestra idea es jugar alto. Para mí no es una revancha personal por no haber podido estar en el clásico anterior y me estoy preparando para este”.

"No soy quien para hablar de las cosas extrafutbolísticas que están pasando y sólo hablo de fútbol"

Finalmente, ambos dejaron un mensaje de paz, como suele hacerse en este tipo de acontecimientos. Coincidieron que la racha positiva de Central no tiene nada ver porque son momentos distintos y en ningún momento se habló del árbitro, como suele pasar en la previa de estos partidos.

