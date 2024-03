Chance desperdiciada por Newell's que puede sacarlo del top4

Newell's no aseguró quedar entre los cuatro al término de la fecha y quedó expuesto a ser superado por tres: Boca, Defensa, futuros rivales, y Unión.

Ian Glavinovich, que llegó a la quinta amarilla y no estará ante Sarmiento, queda desequilibrado. Como Newell's en el inicio de la fecha.

A la hora de los empates siempre hay dos caras de la moneda. A veces, la percepción de su importancia queda en un 50 y 50. El 1 a 1 en Mendoza ante Godoy Cruz puede calificarse como positivo. En cambio, el 0 a 0 en el Coloso del Parque frente a Platense debe adjetivarse como todo lo contrario. Y a los hechos objetivos hay que referirse. Si Newell’s ganaba se aseguraba quedar entre los cuatro primeros, a solo 3 fechas del final de la fase regular de la Copa de la Liga. En cambio, el punto no solo no lo hizo subir del cuarto puesto si no que lo dejó con mucho riesgo de ser superado. De hecho, tres equipos pueden hacerlo, dos de ellos futuros rivales como Boca y Defensa. Una oportunidad desperdiciada sin dudas.