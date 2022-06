César Luis Menotti "amenazó" con ir a buscar a Ángel Di María para que vuelva a Central

El ex técnico de la selección argentina confesó que Di María es su "ídolo" y aseguró que, si bien no tiene relación con el futbolista, le tiene "cariño por la valentía"

"Di María es mi ídolo. No tengo relación con él, pero le tengo un cariño por la valentía, con esa carita de inocencia luchó para buscar el reconocimiento que merecía". Puros elogios derramó el ex jugador de Rosario Central y ex técnico de la selección, César Luis Menotti, al ahablar de Angel Di María, ídolo canalla y jugador de la selección nacional.