Primera C: Central Córdoba debe ganar y esperar para salir segundo en su zona Central Córdoba necesita sumar de a tres ante Cambaceres como local y esperar que Berazategui no derrote a Muñiz para tener ventaja en el reducido. 16 de septiembre 2025 · 16:21hs

Daniel Teglia es uno de los integrantes de la dupla técnica de Central Córdoba que busca el ascenso.

Central Córdoba le baja la persiana a esta fase del campeonato de primera C, hoy cuando desde las 15 enfrente a Defensores de Cambaceres por la fecha 26 de la zona A en el Gabino Sosa. La dupla dirigida por Daniel Teglia y Diego Acoglanis se encuentra en la tercera colocación de su zona con 42 puntos, producto de 12 triunfos, 6 empates y 5 derrotas.

Mientras que su rival no juega por nada ya que ocupa el puesto 11 sobre 13 equipos del grupo. Los de Ensenada tienen 25 unidades (ganaron 7 juegos, empataron 4 y perdieron 12).

El árbitro del cotejo será David Cornejo quien estará acompañado por Bruno Castillo y Nicolás Segovia como asistentes. Axel Pogge está como cuarto juez, mientras que Néstor Febes Verna será el asesor de árbitro.

Probable formación de Central Córdoba Los de Tablada solamente sufrirán la baja de Gonzalo Gómez, expulsado en el último partido ante Leandro Nicéforo Alem. Su lugar será ocupado por Juan Ignacio Cettou.

Por lo cual los de Tablada, de no mediar ningún inconveniente de último momento arrancarían con esta formación: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Valentín Rovetto y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou y Simón Sierra; Facundo Marín, Tomás Ramírez y Joaquín Messi; Lucas Manochi