Central y su mejor aliado frente al clásico: la localía

De cara a un partido como el que se viene, todo puede tener su lado positivo, por supuesto en la previa, a lo cual aferrarse. El presente futbolístico de Central no es el mejor y por eso no alcanzaría para confiar demasiado; el tema de los lesionados, con futbolistas que quizá lleguen al límite desde lo físico, es otro de los ítems que no juegan a favor del canalla. Y el declive que viene de arrastre de finales del torneo anterior y que continuó en esta Copa de la Liga también hay que anotarlo. ¿Entonces, tiene algo este Central de Miguel Angel Russo en qué confiar ciegamente para afrontar el clásico del próximo sábado? Si, la localía.