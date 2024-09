Central y el momento de abrir las alas hacia un vuelo sumamente necesario

Central y sus necesidades, capítulo vaya a saber qué número. No hay una situación acuciante ni nada que se le parezca, pero la necesidad, que viaja por otros carriles, está. Al Canalla se le escaparon de las manos todos los objetivos de mayor peso y el recorrido que tendrá de aquí al final de la temporada será para intentar alcanzar otros. El de mínima es el ingreso a la Copa Sudamericana y es algo que sólo podrá lograr si mete una escalada importante, muy superadora a lo que hizo a lo largo de todo este 2024. Los dos puntos que perdió de manera increíble frente a Talleres deberá ir a buscarlos este domingo a Vicente López, frente a un Platense con el que se verá las caras por primera vez después de aquella final en Santiago del Estero .

Claro que esta será otra historia, pero cada capítulo de todos los que quedan por delante al Canalla estarán encadenados. Porque las obligaciones no menguarán, al menos hasta que Central meta una seguidilla de buenos resultados que lo reposicionen de otra forma, con expectativas realmente concretas.

Hay algo en lo que Central podrá apoyarse en esta visita a Vicente López y tiene que ver con esa mayor cuota en el volumen de juego que logró en los dos últimos partidos, amén de que en ninguno de ellos haya podido sumar de a tres. Es que ante Boca el equipo mostró una mayor capacidad a la hora de generar situaciones y frente a Talleres sucedió algo similar, de lo que no pudo sacar ventaja por esa fatídica jugada del final que lo ató a la conformidad del punto.

Para que Central se mantenga en esa línea, la del juego más que la del resultado, es necesario que Ignacio Malcorra mantenga su nivel y que, por ejemplo, Jaminton Campaz no se aparte de ese nivel ascendente que mostró en estos últimos encuentros. Sólo de esa forma lo caminos lo conducirán a una estación en la que Enzo Copetti pueda gozar de chances.

Central3.jpg Caramelo Martínez intenta trasladar en la derrota de Central en La Bombonera, ante Boca. Marcelo Bustamante / La Capital

Las materias que debe rendir el canalla

Para ganar, que es lo que necesita, le será necesario aprobar algunas de esas materias en ofensiva, pero también no tropezarse con la piedra que se le apareció ante Boca y que no supo esquivar después con Talleres. Una clara premisa será evitar salir a la cancha prácticamente con un gol en contra.

Lequi indudablemente tiene una base de equipo, a la que le viene dando continuidad, y de la que esperará que en la tarde-noche de este domingo en Vicente López encuentre la forma de despegar. Porque de eso se trata lo del Canalla por estos días, de abrir las alas.

Ser visitante, un desafío Central

Si hubo un problema que tuvo Central en el último año y medio, incluso en el torneo en el que fue campeón, fue la poca estabilidad que logró en condición de visitante. Es cierto, fue otro proceso, con otro entrenador, pero ahora para Matías Lequi el desafío será el mismo, más teniendo en cuenta que de cara al objetivo de copas que tiene por delante quizá no le alcance solamente con un estupenda cosecha de local.

VisitanteLV.jpg Uno de los partidos de visitante que dirigió Lequi fue derrota: ante Independiente, con equipo alternativo. Leonardo Vincenti / La Capital

De hecho, en el poco tiempo que lleva este nuevo ciclo, Central no pudo acomodar los tantos. De los tres que jugó ganó sólo uno (Gimnasia) y perdió los dos restantes (Independiente y Boca). Hay atenuantes: en La Bombonera el equipo mereció mejor suerte (no le cobraron un claro penal en una de las últimas jugadas) y antes, en Avellaneda, Lequi apostó por un equipo alternativo. No obstante, los números son negativos y merecen ser mejorados.