Central viene pisando más firme que en el torneo anterior

Hay una plena coincidencia desde lo emocional en un terreno que Central supo explorar y transitar a la perfección en el semestre pasado después: la victoria en el clásico. Es que ese partido fue el punto de despegue del equipo de Russo, que de allí hasta la consagración ante Platense nunca más perdió, pero claro, la historia en esta ocasión aun esta por escribirse y nadie puede saber qué le deparará el destino a este Central. Eso sí, si de envión anímico se trata, tiene de dónde agarrarse.

La primera y gran diferencia en relación a lo que vino después del clásico anterior es que tuvo la fortuna de jugar los próximos dos encuentros en condición de local, con todo lo que ello implica. Porque si hubo algo de lo que Central se jactó durante todo 2023 y de lo que aún se jacta, es de esa fortaleza que adquirió en el Gigante. Ahora la ecuación se invierte y aquel andar sólido tras el clásico en los dos próximos partidos el canalla deberá ir a buscarlo fuera del Gigante, donde se sabe que le cuesta, aunque viene de lograr un triunfo resonante fuera de su reducto.

Algún tipo de referencia hizo Russo cuando mencionó que el campeón en un determinado momento tiene que demostrar porqué tiene ese rótulo y le apuntó al crecimiento permanente, algo que, al menos por ahora puede jactarse. Es exigua la diferencia en cuanto a números, pero el “mejor paso” está.

Central3SSM.jpg Broun y Mallo se juegan la vida ante la arremetida de Glavinovich. Central logró un envión anímico importante en el clásico. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Y en esto hay otros condimentos que no son menores. Por ejemplo, hasta aquí el equipo todavía no pudo contar con la mejor versión de Jaminton Campaz (no realizó la pretemporada y todavía está en la búsqueda de su mejor forma física), un futbolista que tiene mucho más para dar y que fue clave el torneo pasado. Y otra: el jugador “distinto” por el que se apostó en el mercado de pases (la referencia claro está es para Abel Hernández) aún no tuvo ni un minuto de participación en lo que va del campeonato.

Es difícil afirmar que esta mejor performance sea, a esta altura de la Copa de la Liga, un factor determinante de cara al futuro, pero sí es un hecho que el equipo transita con algo más de firmeza y que los tres puntos de diferencia respecto al torneo anterior es algo positivo a lo que aferrarse.