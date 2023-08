Central: Veliz fue el mejor; Campaz y Malcorra completan el podio en el equipo de Russo

Cualquier tipo de análisis lleva consigo una carga de subjetividad importante y lo que para uno puede ser de una manera, para otro puede resultar distinto. Sucede después de cada partido, en los que periodistas e incluso los propios hinchas comparan sensaciones sobre la actuación individual de los jugadores. Ovación hizo su propio análisis de acuerdo a las puntuaciones de los futbolistas (puntuados con un mínimo de 20 minutos en cancha, así sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes) y el mejor promedio Ovación fue para Alejo Veliz , lo que en cierta forma se condice con la venta extraordinaria que acaba de cerrar Central del centrodelantero a Tottenham de Inglaterra . El ya ex 9 canalla arrojó un promedio de 5,60 por ciento en los 24 partidos en los que recibió puntaje, aunque se podría hablar prácticamente de un empate técnico con los otros dos que completan el podio: Jaminton Campaz, con 5,58, e Ignacio Malcorra, con 5,55 .

CampazVB.jpg Campaz se adaptó muy rápido al fútbol argentino y también a Central. Tuvo un buen semestre en el canalla. Virginia Benedetto / La Capital

Se insiste, el análisis no pasa por la cantidad de partidos, sino por el promedio generado en los encuentros en los que haya recibido puntuación. Porque se recuerda, Veliz no inició el torneo (no realizó ni siquiera la pretemporada con Central) porque estaba disputando el Sudamericano sub-20 y en el medio de la competencia también debió ausentarse, en ese caso para la disputa del Mundial de la categoría. Tampoco estuvo en el primer partido de Copa Argentina, ante Central Norte de Salta.