Frente al antecedente de hace un mes, si el canalla cede pelota y terreno estará obligado a no perder el orden y defenderse de manera correcta para después sí hacer pesar la otra parte del plan: juego vertical, con la mayor eficacia posible

Este análisis no se hace porque sí, sino que se da en medio de un contexto futbolístico bastante nítido, en el que, seguramente, habrá dos estilos de juego bien definidos. A priori, River intentará como lo hace siempre y Central medirá un poco más sus movimientos, atento a cada milímetro de espacio en el que pueda sacar ventaja, especialmente a partir del juego vertical .

No es ninguna ciencia imaginar qué tipo de partido puede darse el fin de semana en Córdoba, porque hay un estilo que River tiene patentado, aun con aciertos y errores, y lo mismo ocurre por el lado del equipo de Arroyito, que ha sabido manejarse frente a situaciones muy puntuales. Pero incluso el antecedente de lo ocurrido hace un mes en el Gigante, en ese 3-1 contundente a favor de Central, abona esta idea de diferencias de estilos.

Si River es el que va a tener mayoritariamente la pelota, a Central no le quedará otra que asegurarse que la vulnerabilidad sea una aliada. Será la forma, al menos como un primer paso, para generarle nervios al rival en esto de ir una y otra vez sin poder lastimar.

Claro, como todo análisis previo, el escenario podría alterarse frente cualquier incidencia, desde un gol, una expulsión o lo que fuere. No obstante, ello no implica que en la antesala del encuentro no haya un patrón imaginario del mismo.

Central4MB.jpg De contra. Jaminton Campaz llega cara a cara contra Armani y define con sutileza. Fue el gol que selló aquel partido ante River. Marcelo Bustamante / La Capital

Se insiste con esto, fue el comportamiento que mostró Central en ese 3-1 de hace muy pocos días y, encima, jugando en el Gigante de Arroyito. Entonces, si el canalla ya lo hizo una vez, porqué no iría a repetirlo. Y de darse de esa forma, habrá ciertos riesgos que se correrán en el caso de que River maneje libremente el balón. Allí la labor de los que juegan en zona de tres cuartos será importante, a la hora de colaborar con el resto, pero la contención de los volantes centrales y la concentración de los cuatro del fondo tendrán una relevancia suprema. Ese primer paso es el que Central seguramente intentará dar para que esa segunda faceta del juego, la del ataque vertical y, en la medida de lo posible, efectivo adquiera una mayor relevancia.

Incluso hasta desde el formato de partido eliminatorio es viable el análisis. En lo que respecta a Central querrá ganarlo en los 90, pero sabe que cerrarle todos los caminos a River le dará más chance, no sólo en el caso de manejar bien las contras, sino mirando de reojo la posibilidad que otorga una definición por penales, amén de que seguro nadie firmaría eso antes del partido.

Central2SSM.jpg A fondo. Campaz encara a Arias en una de las tantas contras que tuco Central ante Racing. En esta el arquero ganó el duelo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Esa vez a River le ganó por el aprovechamiento de un error del rival (mala entrega de De la Cruz y robo de Martínez Dupuy), por un gol en contra pero que se generó por una jugada de laboratorio (córner y gran movimiento de Malcorra en el pase de Campaz) y por una contra letal cerca del final, cuando River iba de manera incesante y encima con uno menos. Si Central pudiera pasar por la fotocopiadora ese partido seguramente lo haría.

Pero eso no es todo, sino que el canalla viene de un partido de características similares, el pasado domingo en Salta, frente a un Racing al que esperó más de lo que lo atacó y al que el mayor daño que le hizo fue midiendo los momentos.

Una vez más, Ignacio Malcorra será clave, Luca Martínez Dupuy necesario y Jaminton Campaz indispensable, pero para que ellos no queden presos del aturdimiento y las obligaciones extremas, habrá primero un trabajo (del que ellos también serán una parte importante) que llevar adelante. En ese contexto lógico de River con un mayor flujo futbolístico, Central estará obligado a no distraerse, a no perder la calma y, sobre todo, a defenderse al máximo de sus posibilidades.