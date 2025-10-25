La Capital | Rugby | Rugby

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

"Cuando ascendimos, sentí como que se me salió el alma", destacó Felipe Nogues, medioscrum de Plaza, al referirse al paso al circulo superior del rugby porteño

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

25 de octubre 2025 · 23:25hs
Felipe Nogues fue el conductor de pack de Atlético del Rosario pero además una pieza clave en la ofensiva del equipo. Fue el tryman con 20 conquistas.

Felipe Nogues fue el conductor de pack de Atlético del Rosario pero además una pieza clave en la ofensiva del equipo. Fue el tryman con 20 conquistas.

El rugby tiene sus cosas. “De los tres ascensos que me tocó pelear, el de este año fue el más difícil de todos, el más competitivo. Creo que en los otros años no nos costó tanto subir como ahora... No estoy mal por no haber salido primero, ni creo que hubiera estado más contento de lo que estoy si salía campeón. No lo creo. El objetivo era subir, por eso cuando terminó el partido ante San Andrés y ascendimos sentí como que se me salió el alma”. Las palabras del medioscrum de Atlético del Rosario, Felipe Nogues, revelan en gran medida el sentimiento que hoy por hoy vive la mayoría en el centenario club.

Es que, más allá de haber cumplido con el objetivo de máxima, la campaña de ascenso no fue un camino recto sino que Atlético del Rosario alternó momentos de brillantez, con lapsos de incertidumbre. Por momentos demostró que la Primera A le quedaba chica, sin embargo, ese linaje no bastó para garantizar tranquilidad en su retorno a la elite. El rugby moderno exige adaptación, procesos sostenidos, objetivos claros y un plantel capaz de combinar juventud y experiencia para llevarlo a cabo y Plaza lo tuvo.

A la hora de buscar las razones, Felipe hizo hincapié en que “ahora hay muchos chicos que son del club y viven cada instancia de una manera más pasional”. Y esa pasión se notó en un año de reconstrucción, de esfuerzo colectivo y de aprendizaje.

Lo que cuesta, se disfruta

Plaza no la tuvo fácil: perdió más partidos que en otras campañas, empató, sufrió para ganar. “Fue el año que más nos costó, pero también el que más disfrutamos”, reconoció el medioscrum, quien además se convirtió en el tryman del equipo con 20 conquistas.

El staff apuntó a las bases: formaciones fijas sólidas, obtención, orden y disciplina. “Nos hizo entender que tener individualidades con calidad está bien, pero sin un equipo sólido no íbamos a llegar lejos.”

En ese contexto, el equipo entendió, entre otras cosas, que la lucha no siempre estaba enfrente, sino contra ellos mismos: “Nos enfocamos en nosotros muchísimo más que en los rivales. Si bien hacemos un análisis para conocer las fortalezas y debilidades de los otros equipos, sabemos que si nosotros hacemos lo que nos piden los entrenadores y cumplimos con nuestros roles, el equipo cosecha los frutos y con creces. También paso que cuando el equipo no se encontró, la pasó mal”, se sinceró Nogués.

ADN plazón

En varios encuentros, Atlético del Rosario tuvo arranques en los que le costó meterse en ritmo. Pero en los segundos tiempos, con el ADN de la casa, aparecieron los destellos: una corrida, un pase justo, una defensa firme y la historia cambiaba. “Tenemos jugadores que de la nada sacan algo que cambia el rumbo del partido. Eso está en la sangre de Plaza”, sostuvo el 9.

Esa identidad —ese ADN— fue clave para sostener al equipo cuando el camino se empinaba. Pero no se trató solo de corazón. Este año, la defensa se transformó en un sello. “Una de las falencias que siempre tuvo Plaza fue tener un tackle endeble. Hoy eso cambió, el tackle es fuerte, positivo. Hubo chicos que nos les interesó su cuerpo a la hora de defender. Trabajamos mucho la defensa territorial, estar anchos, ocupar el campo rápido para atacar con la defensa”, explicó. La propuesta fue clara: presionar, recuperar, golpear antes que esperar. Y los resultados se vieron.

Otra diferencia con años anteriores estuvo en la profundidad del plantel. “Antes no podíamos hacer cambios, ahora sí. Los chicos que entran están a la altura”, remarcó el conductor del pack plazón.

Una ofensiva letal

Otro punto alto fue el poder ofensivo. Felipe salió tryman con 20 puntos, pero muy cerca se ubicaron Pedro De Haro, con 18, y Manuel, su hermano, con 17. “Entre los tres hicimos más de 50 tries”, destacó, dándole la debida importancia al ataque Plazón.

El cambio físico fue otro de los pilares en esta historia. El gimnasio y el trabajo específico por puesto dejaron de ser una opción para convertirse en una obligación compartida. “Se generó una sana competencia interna. Hoy terminamos los partidos con aire, con resto”, reveló Felipe quien destacó que esa preparación marcó la diferencia en los cierres apretados.

También hay que destacar el trabajo de la nutricionista, que también ayudó muchísimo al cuidado del cuerpo e hizo que también se note a la hora de jugar.

Pero no todo fue color de rosa. Hubo altibajos. Los famosos “baches” mentales aparecieron, esos momentos en que el equipo se relaja y se complica solo. “Sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces hacemos lo contrario. Es inconsciente. Nos confiamos en que lo vamos a resolver con nuestras armas. Pero eso no puede pasar más”, admitió Felipe quien sabe que el Top 14 no da segundas oportunidades.

De cara al regreso a la máxima categoría, todos coinciden en algo: hay que mantener la base, las formaciones fijas y la defensa como pilares. “Para empezar a hablar en el Top 14 tenés que tener obtención clara y defensa sólida. Si fallás en cualquiera, los otros equipos no te perdonan”.

81667261
El primer equipo de Atlético del Rosario que enfrentó a Universitario de La Plata en su último partido en la Primera A 2025.

El primer equipo de Atlético del Rosario que enfrentó a Universitario de La Plata en su último partido en la Primera A 2025.

Atlético del Rosario está de vuelta en circulo mayor.

Cuando el reloj marcó el final del partido frente a San Andrés, dos fechas antes de que finalice la temporada regular y el grito del ascenso estalló, Atlético del Rosario evocó su pasado glorioso para proyectar un futuro prometedor. No todo ha sido plano, tampoco perfecto. Pero en el rugby, como en la vida, lo relevante es que ante la adversidad y la irregularidad, el equipo se levantó, ajustó, creyó y ascendió.

Pudo haber salido campeón si Champagnat en la última fecha no ponía la intermedia ante Los Matreros como lo hizo para preservar sus hombres. Eso nunca se va a saber, pero en Plaza eso es irrelevante. Lo importante pasó por otro lado.

Para Atlético del Rosario, el ascenso no es sólo un logro deportivo: es la reafirmación de su identidad. Recuperar un lugar entre los grandes de la Urba significa también revitalizar la base, darle a sus jóvenes un horizonte más exigente, y mantener viva la conexión con su rica historia.

Plantel y staff

El numeroso plantel de Atlético del Rosario estuvo compuesto por los siguientes jugadores: Valentino Aime, Mateo Andorni, Juan Cruz Bertero, Marco Braccialarghe, José Cáceres Musso, Sebastián Camino, Octavio Capella, José Carro, Nicolás Casals, Santiago Casals, Tomás Cornejo, Ignacio De Haro, Pedro De Haro, Martín Del Pazo, Lisandro Dipierri, Francisco Echenique Menta, Martín Elías, Marcos Entaish, Bautista Estellés, Federico Etcheverry, Agustín Fernández, Maximiliano Fiscella Nicoli, Facundo Gerosa, Ian Hulgich, Lucas Malanos, Matías Malanos, Tomás Malanos, Valentino Marciali Rios, Pablo Martínez, Federico Mayol, Bruno Montenegro, Felipe Nogués, Manuel Nogués (capitán), Luciano Nyman, Franco Pistone, Felipe Rubio, Matías Salvatierra, Ignacio Sapino, Guido Vidalle y Benjamín Zacchino.

El staff, en tanto, lo conforman José Orengo (head coach), Leonaro Canale, Mauro Cingolani, Gabriel Díaz, Hernán Mazino, Juan Queirolo, Hernán Rodríguez Bader, Ignacio Vitola y Germán Wüst (entrendores); Eduardo Cavaglia, Nazareno Giuliocesare y Víctor Mercado (preparador físico); Oriel Artoni (kinesiólogo); Franco Farina y Joaquín Gorina (médicos); Sabrina Pendica (nutricionista); Matías Albisu, Mario Bitti, César Campagna, Mauricio Hidalgo Cuevas, César Montefeltro, Adrián Souna, Gerardo Poza y Claudio Souza (managers) y Adrián Barrera y Agusto Rusconi (colaboradores).

Finales definidas en la Urba

Este sábado se disputaron las semifinales de los play-off del Urba Top 12 y la Primera A. San Luis, el equipo que lucha por no descender de la máxima categoría del rugby porteño, empezó con el pie derecho y derrotó a San Cirano 36-6. Luego, en el otro encuentro, Champagnat derrotó 38-14 a Pueyrredón y jugará el duelo decisivo. Los de La Plata y de Pilar se dirimirán entonces cual es el 14º equipo del Urba Top 14 2026. En tanto, disputadas las dos semifinales del Top 12, Newman y SIC disputarán el próximo 1 de noviembre la final de la Copa Banco Macro.

Noticias relacionadas
GER depende de sí para meterse en las semifinales. Tiene que sumar solamente un punto y logrará el objetivo.

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

Ver comentarios

Las más leídas

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Lo último

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Terminal Timbúes pidió entrar al Rigi y lograría la primera inversión en su tipo en Santa Fe

Arroyo Seco: Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película

Arroyo Seco: "Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película"

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

El gobernador Maximiliano Pullaro votó este domingo en la Escuela Nº 504 Domingo F. Sarmiento de Hughes, su localidad natal.

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país
Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave
Política

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Ovación
Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes