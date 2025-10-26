La Capital | Política | resultados

Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia

Fuentes oficiales prevén que podría haber demoras en los resultados del escrutinio provisorio

26 de octubre 2025 · 18:40hs
El Centro de Cómputos del Correo Argentino ya está en plena actividad. 

El Centro de Cómputos del Correo Argentino ya está en plena actividad. 

Fuentes oficiales advierten sobre las demoras que habrá en la difusión de los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones generales de este domingo. Los problemas van a estar en las cuatro provincias que tendrán en simultáneo elecciones locales y en los ocho distritos que votan senadores, además de diputados nacionales.

Las más complicadas serán las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja, que tendrán elecciones concurrentes, con doble urna para votar cargos nacionales y locales.

Santiago del Estero quizás sea la que tenga mayores demoras, ya que allí se votará para diputados, senadores, legisladores locales, autoridades municipales y gobernador provincial.

Pero también habrá demoras en conocer los datos de la ciudad de Buenos Aires, tal como ocurrió en el simulacro de escrutinio, que tuvo uno de los registros más bajos de todo el país. "Es porque se vota en dos categorías y se usará por primera vez la Boleta Única de Papel", dijeron fuentes oficiales.

Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), planteó que "quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo, porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a hacer este trabajo con la Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido, ya que se usa desde el año 2017".

Fuentes que participan en la organización del proceso electoral prevén que recién a las once de la noche esté el 80% de los resultados en la ciudad de Buenos Aires, según la dinámica que hubo en el simulacro de escrutinio provisorio que realizó el gobierno en el centro de cómputos del Correo Argentino. Un porcentaje similar tendrán también las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego.

Según esas estimaciones, el domingo a las 21 horas estará el resultado del 40% del total nacional, cuando se den a conocer los primeros resultados oficiales.

Es que la normativa vigente establece que los datos oficiales del escrutinio provisorio solo se pueden dar tres horas después de finalizado los comicios, es decir, a partir de las 21 horas.

"A partir del domingo, a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección", anunciaron desde la DINE.

Y agregaron que ya está disponible la aplicación "Elecciones Legislativas 2025", desde donde se podrán consultar los resultados del escrutinio provisorio. También el sitio web desde donde se podrán seguir los resultados.

Allí se irán dando todos los resultados, por provincia, previendo que a las 23 horas ya se conocerán los resultados del 85% en todo el país, pero con menor porcentaje en las cuatro provincias que tendrán en simultáneo elecciones locales y en los otros siete distritos que también votan senadores, además de diputados nacionales.

En cambio, en las otras 13 provincias, a las once de la noche tendrán los resultados en torno al 90% de los votantes, según estimaciones oficiales. Una de las que tendrá los resultados en esas condiciones será la provincia de Buenos Aires, si no hay inconvenientes de último momento, que demoren la transmisión de los resultados al centro de cómputos del Correo Argentino.

Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia
Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Dólar cripto: a cuánto opera en este domingo electoral el tipo de cambio que nunca duerme

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo