Rosario, epicentro de las elecciones en la provincia: expectativa en los búnkeres mientras avanza el escrutinio

Los espacios de Tepp, Scaglia y Pellegrini siguen el escrutinio provisorio desde Rosario, entre la cautela y el optimismo

Con las mesas cerradas y los primeros datos del escrutinio provisorio en camino, los principales espacios políticos santafesinos viven la tardecita de este domingo con expectativa y cautela. La definición de las nueve bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados de la Nación mantuvo en vilo a militantes y dirigentes en Rosario .

La primera candidata de Fuerza Patria , Caren Tepp , siguió la carga de datos junto a su equipo en el espacio cultural Distrito Siete , ubicado en Ovidio Lagos 790. Desde temprano, dirigentes de distintas líneas del peronismo provincial se acercaron al búnker para acompañar a la referente de Ciudad Futura, que protagonizó una campaña marcada por el contacto directo con los votantes y las asambleas populares.

Entre banderas, música y una pantalla gigante que promete transmitir los primeros resultados, el clima fue de entusiasmo moderado y prudencia.

>> Leer más: Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Provincias Unidas se reúne en el Bioceres Arena

En el Bioceres Arena, la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata de Provincias Unidas, esperó los resultados junto al gobernador Maximiliano Pullaro y referentes del radicalismo y el PRO.

El oficialismo provincial apostó a consolidar su gestión con respaldo legislativo y a instalar su marca nacional.

La Libertad Avanza sigue el conteo desde la costanera rosarina

Por su parte, Agustín Pellegrini, cabeza de lista de La Libertad Avanza en Santa Fe, montó su centro de cómputos en Vista Río, sobre la costanera rosarina. El espacio libertario centró su campaña en la figura del presidente Javier Milei y esperó los resultados con un marcado perfil mediático y presencia de influencers afines al oficialismo nacional.

>> Leer más: Elecciones legislativas: la madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Una noche de definición abierta

Pasadas las 18, los tres comandos aguardaban los primeros datos oficiales con sensaciones encontradas. La paridad anticipada por las encuestas y el clima de “elección de tercios” mantuvo la tensión en los búnkeres.

En todos los espacios, la consigna es la misma: esperar con serenidad los resultados que marcarán el nuevo mapa político de Santa Fe y su peso dentro del Congreso Nacional.