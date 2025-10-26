La Capital | Política | Milei

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza y hay optimismo en el gobierno

El presidente arribó al hotel Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, para seguir de cerca el recuento de votos a nivel nacional

26 de octubre 2025 · 19:31hs
El presidente Javier Milei se mostró de buen humor al llegar al búnker de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei se mostró de buen humor al llegar al búnker de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei llegó apenas pasadas las 19 al búnker que La Libertad Avanza montó en el hotel Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, para esperar el recuento de votos. Las expresiones del mandatario y su temprano arribo hacen presuponer que el gobierno mantiene un alto nivel de optimismo antes de que se conozcan los primeros datos.

Milei llegó poco después de las 19 al hotel. Una hora antes llegó su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También se encuentran allí los armadores bonaerenses Sebastián Pareja (provincia de Buenos Aires) y Pilar Ramírez (Ciudad de Buenos Aires).

Pasadas las 18, también llegaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acompañado por el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

A la misma hora llegó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien compite por una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires. Poco después lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, que entró sonriendo al hotel y hasta firmó algunos autógrafos.

Si bien falta el recuento de votos, en el búnker libertario de la Ciudad de Buenos Aires se mostraron muy optimistas por los primeros resultados que les fueron llegando provenientes de los distintos distritos.

El gobierno espera los primeros datos oficiales

El Ministerio del Interior estima que los primeros resultados provisorios estarán disponibles a partir de las 21, aunque desde el propio gobierno advirtieron que el ritmo del conteo puede variar según la carga de telegramas y la complejidad del escrutinio en cada distrito. Los comandos de campaña de las principales fuerzas políticas aguardan con prudencia y mensajes de cautela, mientras los candidatos se preparan para seguir el escrutinio desde sus respectivos búnkeres, rodeados de equipos técnicos y militantes.

Durante el día, los principales candidatos insistieron en llamados a acudir a las urnas, en una jornada que transcurrió sin incidentes.

El escrutinio provisorio —a cargo de la Dine— servirá para conocer las tendencias generales, aunque el conteo definitivo, que tiene valor legal, comenzará en los próximos días bajo la supervisión de la Justicia Electoral. Con el país expectante, la noche de este domingo promete ser larga y decisiva. Las proyecciones que surjan en las próximas horas comenzarán a delinear el nuevo mapa político argentino y a definir quiénes serán los principales protagonistas del ciclo que se abre a partir de este lunes.

La Dirección Nacional Electoral (Dine) confirmó que, a partir de las 21, comenzarán a reflejarse los resultados provisorios del escrutinio.

