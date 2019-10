Central todavía no sabe lo que es perder afuera

La radiografía marca que Central hace rato que no gana. También indica que no tiene un patrón ni estilo de juego. Muestras muchos altibajos entre presentación y presentación. Pero cuenta por el momento en su ADN con una fuerte molécula que es para resaltar en épocas de vacas flacas. Y es que el elenco de Arroyito conserva junto a Boca, River y Racing el invicto en calidad de visitante. Y los canallas buscarán por todos los medios preservarlo cuando se planten el próximo martes en La Plata para visitar al también golpeado Estudiantes.

No es un banco de pruebas, pero el laboratorio que conduce Diego Cocca es consciente de que hay que mejorar y potenciar de manera considerable la performance. Hay una necesidad de conseguir nutrientes de puntos para poder despejar dudas y enterrar fantasmas.

Central no está para despilfarrar nada. Menos aún en estos tiempos en los que los rumores están a la orden del día. El plantel profesional trabaja en el country de Arroyo Seco sabiendo que tiene la soga al cuello con respecto al tema del descenso.

También tienen en claro que el despegue depende de ellos mismos. Por eso el grupo se muestra unido puertas hacia adentro y espera demostrarlo cuando sea momento de visitar al pincha, que viene dando pasos torcidos bajo la conducción de Gabriel Milito. No obstante, los auriazules tienen un plus. Y es que hasta el momento no mordieron el polvo en rodeos ajenos. Pertenecen al por ahora selecto grupo que integran Boca, River y Racing. Un dato nada menor pese a la ola de empates que tienen en el lomo: siete, siendo los únicos protagonistas del certamen que cosecharon semejantes igualdades. Los otros que más veces hicieron pardas fueron Huracán y Lanús: cuatro ambos.

La cronología auriazul indica que el elenco de Diego Cocca arrancó a todas luces en Tucumán metiendo un gran triunfo ante Atlético (2 a 1). Luego se presentó como visitante en el Nuevo Gasómetro. Ganaba 2 a 0 en el primer tiempo, pero terminó yéndose al descanso 2 a 2. La resultante de la jornada cuenta que rescató un aceptable punto ante un combativo y reaccionario San Lorenzo.

La tercera presentación fuera de los límites de Arroyito fue en la capitalina Santa Fe contra Colón, por la 5ª fecha. Central mostró dos versiones en un mismo encuentro y por eso se volvió al pago con un punto por el 1 a 1. El destino hizo que luego del clásico en el Gigante sea momento de volver a la capital, pero en este caso para visitar a Unión.

El partido fue un verdadero dolor de ojos. Habrá sido la peor versión canalla en lo que va de la Superliga hasta el presente. Tatengues y canallas salieron 1 a 1, pero lo que más quedó en la retina fue lo espantoso que jugaron los dos equipos.

Después llegó el turno de dar el presente en Lanús y acopiar un nuevo 1 a 1 en la siempre compleja La Fortaleza. Pese a lo irregular que mostró casi siempre el representativo auriazul, lo saludable es que mantiene el hábito de no perder cada vez que salió del Gigante. Y eso, hoy en día, para esta versión que tiene como responsable a Diego Cocca no es poca cosa. Por eso, el martes buscará seguir manteniendo ese privilegio cuando visite a Estudiantes en La Plata pese a que ganar es lo que más necesita para salir de este momento futbolístico irregular.

García ya entró en funciones

Central hizo tres movimientos de fichas en el tablero institucional. Raúl Broglia dejó de representar al club en el comité ejecutivo de AFA y ahora será la voz cantante del fútbol femenino en calle Viamonte, de la Capital Federal. Ricardo Carloni pasó de Superliga a AFA en lugar del ex presidente. Mientras que el actual secretario de finanzas, Fabio García, ocupará la plaza que dejó el vicepresidente primero.

En realidad, Fabio García entró en funciones hace unas semanas debido a que fue el representante auriazul en la casa madre del fútbol nacional durante las dos últimas reuniones.

Incluso el secretario de finanzas alternará su polifunción asignada en la comisión directiva, ya que es el principal faro de referencia en materia de divisiones inferiores.