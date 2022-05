Central tiene día y sede para su debut ante Sol de Mayo por la Copa Argentina

Central jugará la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) el sábado ante Estudiantes, en lo que será un día histórico para los canallas porque se despedirá uno de los grandes goleadores de la entidad: Marco Ruben. La premisa será no solo vestir de fiesta el Gigante, sino también intentar no terminar cerrando la tabla de posiciones de la Zona B. Aunque no depende de sí mismo sino de otros resultados. Pero más allá de este juego, el canalla tiene fecha y lugar para el debut en la Copa Argentina ante Sol de Mayo.