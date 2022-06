Rosario Central: Leandro Somoza tiene un medio para rearmar

Central transita a ritmo frenético por la autopista de la irregularidad. El GPS le dejó de funcionar hace tiempo. El presente en la Liga Profesional marca la realidad deportiva e institucional. Este jueves será local ante Godoy Cruz, por la tercera fecha. Será un desafío donde no tiene permitido ceder por los antecedentes inmediatos. El conjunto auriazul no exhibe rasgos básicos de creatividad. Sin embargo, Leandro Somoza no claudica en el intento por asomar la nariz y tomar una buena dosis de oxígeno. El entrenador canalla tratará de plasmar una alineación acorde a las exigencias que habrá en el Gigante sabiendo que aún no tiene claro cómo rearmará el mediocampo. Marcelo Benítez está apto para recuperar la titularidad. Mientras hay varios puntos por analizar y resolver a la inmediatez. ¿Ratificará a Claudio Yacob? El exHuracán brindó una nueva pobre performance contra el globo. Mientras que también tendrá que decidir si le da luz verde al pibe Mateo Tanlongo. A ese combo hay que sumarle qué determinación tomará con los juveniles Gino Infantino y Facundo Buonanotte.